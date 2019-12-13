В Губахе начинаются съемки сражений и военных походов для фильма «Сердце Пармы»

03:40 | 15.12.2019

В Губахе стартуют съемки военных походов, сражений, казней и выкупа пленных, сообщает съемочная группа фильма «Сердце Пармы». Съемки военных действий запланированы на 15, 16 и 17 декабря.



Напомним, с начала декабря в Прикамье стартовали зимние съемки фильма «Сердце Пармы», они продлятся до 28 декабря. Режиссером фильма выступает Антон Мегердичев («Движение вверх»). Релиз фильма назначен на 2020 год.



Съемки картины пройдут на территории Пермского края и в Подмосковье. На берегах рек Усьвы и Вишеры уже построены уникальные декорации: деревянные города, крепости, дома на сваях. «Сердце Пармы» обещает стать одним из сложнейших постановочных проектов отечественного кино: в фильме запланированы масштабные батальные сцены, спецэффекты, тщательно разработаны детали костюмов, быта, вооружения – от боевых лосей до боевых орудий. Первый съемочный цикл в Губахе, Усьве и на горе Крестовой начался 14 июля и продлился до 13 августа. Весь съемочный процесс, как отмечали представители съемочной группы, займет не менее 130 дней.



В Прикамье уже снимали сериалы для Первого канала: «Два берега» и «Зулейха открывает глаза». Также велись съемки полнометражного кино: «Географ глобус пропил», «Елки». В марте стало известно о предстоящих съемках продолжения российской сказки «Последний богатырь».

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