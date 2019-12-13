За 11 месяцев 2019 года пассажиропоток пермского аэропорта превысил 1,5 млн человек

03:39 | 15.12.2019

Международный аэропорт «Пермь» подвел итоги работы за 11 месяцев 2019 года.



С начала 2019 года по пассажиропотоку сохраняется стабильно положительная динамика. За одиннадцать месяцев пермский аэропорт обслужил 1 523 493 человека, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти на 5% увеличилось количество пассажиров на внутренних воздушных линиях, превысив 1,2 млн человек. Пассажиропоток на международных направлениях показал рост в 26,5%, составив более 301 тыс. человека.



В ноябре 2019 года общая численность перевезенных пассажиров в аэропорту «Большое Савино» составила порядка 122,5 тыс. человек, что на 8,3% больше, чем за ноябрь прошлого года. На внутренних линиях в ноябре было обслужено более 104 тыс. пассажиров, рост к прошлогодним показателям составил 4,4%. На международных рейсах пассажиропоток увеличился на 37% - до почти 18,4 тыс. человек.



Как сообщает пресс-служба аэропорта, в 2018 году пассажиропоток впервые в своей истории достиг 1,5 миллиона человек. Такое количество пассажиров было зафиксировано 25 декабря 2018 года. Таким образом, отметку в 1,5 млн пассажиров аэропорт в 2019 году достиг на месяц раньше.



Развитию аэропорта краевые власти уделяют особое внимание. Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал, что при наличии нового терминала и технической возможности принимать большее число пассажиров у региона есть потенциал для открытия новых направлений, и этим, по словам губернатора, нужно пользоваться.



Напомним, Росавиация выдала допуск на выполнение рейсов по маршруту Пермь – Санья также компании iFly Airlines. Разрешенная частота полетов – два раза в неделю. Кроме того, в сентябре из Международного аэропорта Пермь начали летать регулярные рейсы в Симферополь и Прагу. Всего в 2019 году запланировано осуществлять авиарейсы по 42 направлениям – 25 внутренним и 17 международным. В зависимости от сезонности конкретное количество авианаправлений будет меняться.



Для того чтобы сделать воздушную гавань еще комфортнее, здесь ведется реконструкция рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов. Планируется, что перрон вместе с рулежной дорожкой будут завершены к июню 2020 года. Как только строительство будет закончено, в аэропорту смогут установить уже прибывшие в Большое Савино пять телетрапов. Это, в свою очередь, позволит пассажирам попадать из зала ожидания в самолет по теплому переходу – «рукаву». Полностью реконструкция будет завершена в августе 2020 года.

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