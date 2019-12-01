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18:31 | 13.12.2019

В Перми многодетные семьи получили первые денежные выплаты взамен земельного участка

Первые выплаты получили 4 семьи. До конца года в пилотном режиме ее смогут получить 19 семей.

Напомним, задачу до конца года разработать механизм альтернативных мер по обеспечению многодетных семей земельными участками и предусмотреть средства в городском бюджете поставил глава Перми Дмитрий Самойлов. Это значит, что у семей появилась возможность выбрать: ждать выдачу земельного участка или получить денежную выплату на покупку участка.

С 4 октября многодетные семьи, состоящие на учете в Перми, могут подать заявление на предоставление выплаты взамен земельного участка. Сумма выплаты составляет 250 тысяч рублей, что соответствует фактической рыночной стоимости земельных участков в Пермском крае. Она носит целевой характер, приобретаемый земельный участок должен находиться на территории края и носить один из видов разрешенного использования: для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества, животноводства. Выплата предоставляется многодетным семьям с их согласия и без учета доходов, а земельный участок, приобретенный с использованием выплаты, должен оформляться в общую долевую собственность членов многодетной семьи.

Подать заявление можно несколькими способами: в электронном виде на сайте администрации Перми https://www.gorodperm.ru/actions/social/social-protection/land/ или в отделе по работе с гражданами департамента социальной политики администрации города Перми по месту жительства. За получением выплаты обратились уже более 700 многодетных семей.

В этом году в пилотном варианте получить выплату смогут 23 семьи. 4 семьям выплата уже перечислена, в том числе семье Юлии и Андрея Кетовых. Остальные многодетные семьи получат ее в ближайшее время.

- Мы решили воспользоваться этой возможностью и сами выбрали земельный участок по месту рождения мужа, рядом с его родителями – это Нытвенский район. Рядом с нашим участком проходят коммуникации, дороги. Теперь мы полноценные собственники земли, - поделилась Юлия Кетова.

Отметим, что с 2020 по 2022 годы в бюджете на эти цели заложено по 50 млн рублей ежегодно. Это значит, что такого рода поддержку каждый год будут получать не менее 200 семей.

Специалисты департамента социальной политики администрации Перми проводят консультации многодетных семей по представлению необходимых документов, составлению договоров купли-продажи земельных участков в индивидуальном порядке. После окончательного подписания договора и предоставления подтверждающих сделку документов семьи получают выплаты.

С информацией о предоставлении выплаты, списком получателей в этом году можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перми в разделе «Деятельность»/«Социальная сфера»/«Социальная защита»/«Земля для многодетных семей»/ «Предоставление земельных участков».

Вопросы о порядке приема и рассмотрения заявлений на выплату принимаются по электронной почте 2361209zemly@mail.ru. Ответ на обращение направляется в течение одного рабочего дня.

© «Вечерние ведомости»

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