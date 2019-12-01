Пермь: новости дня
18:10 | 13.12.2019
15 декабря пермяков приглашают на торжественное открытие проекта «Ледовый сезон»
Напомним, в этом году покататься на коньках бесплатно можно будет на привычных муниципальных катках – «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26). Еще одним бесплатным местом занятий в этом году станет каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).
Посещать бесплатно эти катки все желающие смогут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00. В этом году, как и в прошлом, будет возможно посещать их со своим инвентарем бесплатно в любой день детям до 7 лет с одним сопровождающим взрослым, за исключением часов, когда на катках ведутся работы по подготовке льда или проходит учебно-тренировочный процесс.
День единого старта проекта – 15 декабря в 20:00. Так, на стадионе «Юность» пройдут показательные выступления фигуристов, конкурсы на призы хоккейного клуба «Молот-Прикамье» и баскетбольного клуба «Парма». На катке спортивного комплекса «Победа» горожан также ждут показательные выступления фигуристов, мастер-классы от хоккеистов, конкурсы. На стадионе «Гайва» запланированы показательные выступления и мастер-классы по шорт-треку, фигурному катанию, хоккею, состоятся конкурсы «Самый меткий» и «Самый ловкий», а также лотереи.
На каждом катке ожидаются почетные гости из числа политиков, спортсменов, деятелей культуры. С ними можно будет сфотографироваться и взять автограф.
© «Вечерние ведомости»
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