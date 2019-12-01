В Прикамье с 2020 года возвращают денежное вознаграждение за добычу волка

18:05 | 13.12.2019

13 декабря на заседании правительства Пермского края принято решение с 2020 года возобновить выплаты охотникам за каждого добытого волка. Такая мера на региональном уровне принята впервые с 2006 года.



По данным регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, за последние 4 года численность волка в Прикамье возросла почти на 60%, что влечет за собой угрозу для жизни и здоровья жителей. На данный момент в регионе насчитывается 520 особей волка. По данным охотоведов, в этом году добыто 164 волка, а чтобы поддерживать популяцию на минимально безопасном уровне, необходимо добывать не менее 200 волков ежегодно.



Как отметил губернатор Максим Решетников, охота на волков – трудоемкий и дорогостоящий процесс, но важно держать его на особом контроле. «Волки активно мигрируют из соседних регионов, в том числе, из республики Коми. Наши соседи тоже принимают меры по стимулированию охоты на волка. Поэтому синхронизировались с ними и с 2020 года начинаем выплаты денежного вознаграждения», - пояснил глава Прикамья.



По словам министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко, на сегодня поощрение за добычу этого хищника в виде разрешения на добычу лося предусмотрено только на общедоступных охотничьих угодьях, которые занимают почти 30% от всей площади края. «С 2020 года будет введено денежное вознаграждение за добычу волка на всей территории Прикамья, где разрешена охота. При этом на общедоступных охотничьих угодьях у охотников остается право как на получение разрешений на добычу лося, так и на денежное вознаграждение», – подчеркнул Дмитрий Килейко.



Выплаты вознаграждений в размере 10 тыс. рублей за добычу волка будут осуществлять из краевого бюджета по 2022 год.



«Вопрос стимулирования охотников, регулирующих численность волка, безусловно, актуален. У волка необходимо формировать и постоянно поддерживать такой условный рефлекс, как страх перед человеком. Это возможно только при ведении активной охоты на него, в противном случае, утрата этого рефлекса может привести к нападениям волка на людей», – отмечает председатель Пермского городского общества охотников и рыболовов Роман Мельников.



Отметим, с января 2019 года в Березниковском городском округе ввели денежное вознаграждение охотников за добычу волка – 15 тысяч рублей. В результате Березники являются лидером Прикамья по добытым волкам - 21 особь за сезон. В ноябре 2019 года Чердынский городской округ также предусмотрел средства в бюджете для выплаты вознаграждения охотникам в 2020-2022 годах.

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