«Уралкалий» - среди лидеров рейтинга фундаментальной эффективности крупнейших компаний России и Казахстана

17:57 | 13.12.2019

В ежегодный рейтинг экологической и энергетической эффективности, представленный группой «Интерфакс», вошли 150 крупнейших компаний России и Казахстана, работающих в реальном секторе экономики.

«Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, вошел в топ-10 итогового рейтинга.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отмечает:

- «Уралкалий» традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге фундаментальной эффективности, что в очередной раз доказывает правильность выбора курса политики социально-экологической ответственности компании. Помимо прочего, данное исследование является для нас удобным механизмом для подготовки управленческих решений, а также оценки потенциальных поставщиков и партнеров.

В выборку из общего рейтинга 5774 компаний вошли самые крупные предприятия по энергопотреблению, выручке и занятому персоналу. Ранжирование компаний рейтинга проводилось по пяти критериям: энергоресурсная эффективность (затраты энергии и ресурсов на единицу продукции); технологическая эффективность (потребление ресурсов и образование отходов на единицу проделанной работы); экосистемная эффективность (уровень загрязнений и воздействий на окружающую среду, исходящих от предприятий, которые могут быть ассимилированы природными экосистемами в районах своего размещения); динамика эффективности (изменение эффективности в период с 2005 г.); прозрачность (уровень раскрытия отчетности об энерго-ресурсопотреблении и воздействии на природную среду).

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