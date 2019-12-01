Пермь: новости дня
17:54 | 13.12.2019
За десять дней декабря в МФЦ Пермского края обратились свыше 70 тысяч человек
В декабре происходит традиционный скачок посещаемости многофункциональных центров «Мои документы», сообщает пресс-служба краевого ведомства. Всего за десять дней текущего месяца за услугами в МФЦ обратились свыше 70 тыс. человек (для сравнения, в ноябре за аналогичный период было принято 51 тыс. заявлений от посетителей, рост на 38%). Только филиал «Центральный-2» на ул. Куйбышева, 9 сейчас ежедневно посещают почти 2,5 тысячи человек (+17%).
В краевом МФЦ данную тенденцию связывают с тем, что большинство людей стараются решить все вопросы с документами до новогодних праздников. Традиционно более востребованными в этот период становятся услуги Росреестра и МВД. Так, в прошлом году в декабре специалисты приняли свыше 105,8 тыс. пакетов документов на регистрацию недвижимости и получение выписок из ЕГРН (рост по сравнению с ноябрем 2018 года на 5,9%). На втором месте по популярности стояли услуги МВД. Оформить российский паспорт перед Новым годом тогда поспешили свыше 6,1 тыс. человек (+3,4%).
В этом году, по словам сотрудников краевого МФЦ, тенденция аналогичная. Только за 10 дней 2019 года специалистами учреждения принято почти 27 тыс. пакетов документов для Росреестра (рост на 44,6%), порядка 2 тыс. человек обратились за получением документа, удостоверяющего личность (+25,8%).
В краевом МФЦ обращают внимание жителей на то, что с 1 по 8 января все многофункциональные центры Пермского края закроются на новогодние и рождественские каникулы. А поскольку органы исполнительной власти также не будут работать в этот период, это может повлечь за собой увеличение сроков выдачи готовых документов.
По словам начальника управления координации деятельности Пермского краевого МФЦ Айгуль Ахмаровой, в первую очередь, это коснется заявителей, которые обратятся в МФЦ после 20 декабря. «Срок выдачи результатов для них может сдвинуться из-за длительных выходных. Данный факт нужно учитывать при планировании визита в многофункциональный центр и не откладывать его на последние дни уходящего года».
Более подробную информацию о режиме работы отделений в праздничные дни можно получить по многоканальному тел. 8 800 550 05 53.
© «Вечерние ведомости»
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