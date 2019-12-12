Пермь: новости дня
12:32 | 13.12.2019
В центре краевой столицы завершилось строительство детского сада на 160 мест
179-й квартал Ленинского района является активно развивающейся территорией. До 2021 года в ЖК «Гулливер» будет введено в эксплуатацию 170,5 тысячи кв. метров жилья. Таким образом, население квартала, в том числе дошкольного возраста, увеличится. Строительство дошкольного учреждения площадью 3,1 тысячи кв. метров позволит ребятам ходить в детский сад в непосредственной близости от дома. Здание станет новым корпусом сада №296.
Отметим, что строительством детского сада занималась компания-застройщик этого квартала «КОРТРОС-Пермь». В рамках соглашения между правительством Пермского края, администрацией города и компанией построенный детский сад безвозмездно передается в муниципальную собственность. Сейчас строительные работы завершены, ведется приемка здания, до конца года планируется поставка оборудования и мебели. Открытие учреждения запланировано на начало 2020 года.
Работа с застройщиками по новым принципам ведется уже несколько лет, за это время было заключено 5 соглашений: в строящихся жилых комплексах обязательно должна возводиться социальная инфраструктура, чтобы дети имели возможность ходить в детские сады и школы рядом с домом.
Так, по принципу безвозмездной передачи построен и открыт детский сад на улице Агатовая, 26 в микрорайоне Ива, его строительством занималась компания «Девелопмент-Юг», школу на 1225 мест в микрорайоне Красные Казармы возводит компания «Сатурн-Р».
Отметим, гордума Перми рассмотрит во втором чтении порядок заключения добровольных соглашений между застройщиком и муниципалитетом. Документ изменит подходы к формированию качественной городской среды и развитию города в целом. Наряду с установлением новых параметров строительства, порядок содержит в себе норму об обеспечении застройщиками своих объектов социальной инфраструктурой в случае их превышения. При этом у застройщиков есть выбор: либо самостоятельно возводить объект, либо обеспечить финансирование его строительства.
В общей сложности до 2022 года в Пермском крае планируется построить 25 детских садов, в том числе в Перми. Дошкольные учреждения в краевой столице планируется возвести по улицам Плеханова, 63 и Желябова, 16б в Дзержинском районе, по улице Евгения Пермяка, 8а в Мотовилихе, по улице Байкальской, 26б в Кировском районе.
© «Вечерние ведомости»
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