Пермь: новости дня
12:25 | 13.12.2019
В Перми взяли на особый контроль содержание кровель многоквартирных домов
Инспекторы следят за общим состоянием придомовой территории, оценивают, насколько тщательно управляющие организации подходят к обработке тротуаров противогололедными материалами, вывозят ли снег. Большое внимание уделяют состоянию кровель, ведь скопление наледи и снега на них может представлять опасность для жителей.
Сотрудниками административно-технической инспекции Перми (АТИ) с 6 по 11 декабря проведен осмотр более 2800 придомовых территорий. Выявлено более 500 дворов с нарушениями, в 114 из них на кровлях зданий имеются свесы снега и наледи, что является нарушением Правил благоустройства территории города Перми. Больше всех нарушений выявлено в Дзержинском районе – 124. В Ленинском районе – 95, в Свердловском – 87, в Мотовилихинском – 74. Сотрудниками инспекции направлено 289 уведомлений в адрес УК, ТСЖ и ЖСК об устранении нарушений.
Например, инспекторы обследовали дома по адресам: улица Кузбасская, 39 и улица Сергинская, 33. Здесь зафиксированы наледь и снег на крышах, отсутствует обработка противогололедными материалами пешеходных дорожек вдоль дома и входных групп. Инспекторы зафиксировали все нарушения, в адрес УК «Мой дом» направлены уведомления. Также сотрудники инспекции отметили образцовый двор в части содержания и уборки на улице Солдатова, 1. Здесь организовано ТСЖ, территория двора регулярно чистится от снега, а крыша дома – от льда и сосулек.
По словам директора административно-технической инспекции Перми Кирилла Самаркина, сотрудники АТИ ежедневно проводят осмотры придомовых территорий, на особом контроле очистка кровли домов от снега и льда.
- Если управляющая организация не принимает меры по устранению нарушений, составляются протоколы об административных правонарушениях. Управляющие организации обязаны устранить нарушения, многие делают это, не дожидаясь административных протоколов. К тем управляющим организациям, которые не реагируют на замечания, применяются меры административного воздействия. Сумма штрафов может доходить до 50 тысяч рублей. Управляющие организации об этом знают, их задача – привести в кратчайшие сроки территорию обслуживания в нормативное состояние, - говорит Кирилл Самаркин.
Как сообщили в АТИ, зимой управляющие компании обязаны убирать придомовые территории от мусора, чистить дороги и тротуары во дворах от снега, обрабатывать противогололедными материалами пешеходные зоны, ступени лестниц. Особое внимание должно уделяться очистке кровель от снега и наледи.
- Если управляющая организация не спешит с уборкой – нужно обращаться в диспетчерскую службу этой компании или ТСЖ, а если и это не помогает, то в районные отделы ЖКХ или в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Своевременная уборка позволяет обеспечить безопасность людей, - рассказал директор инспекции Кирилл Самаркин.
Контрольные рейды проходят во всех районах Перми. Штрафы в отношении юридических лиц по итогам возбуждения административных производств, составления протоколов об административных правонарушениях могут составлять от 15 до 50 тысяч рублей.
© «Вечерние ведомости»
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