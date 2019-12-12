В выходные в Перми сохранится прохладная погода

12:15 | 13.12.2019

Сейчас в столице Прикамья -8 градусов, малооблачно. Сегодня, 13 декабря, днем в Перми будет около -6°C, ночью – до -10°C.



Завтра ожидается переменная облачность, днем – -7°C, ночью – -11°C. В воскресенье, 15 декабря, днем столбик термометра покажет около -9°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, немного потеплеет – до -5°C.

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