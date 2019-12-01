Фотографии пермских школьников украсят календари на 2020 год

19:42 | 12.12.2019

В администрации Индустриального района подвели итоги и наградили участников фотоконкурса «Инвестиции в будущее». В конкурсе приняли участие более 40 учащихся Индустриального района от 7 до 16 лет.



Специальными гостями награждения стали представители компании «ЛУКОЙЛ», Законодательного собрания Пермского края, администрации Перми и Пермской городской Думы. Помимо дипломов и подарков победители конкурса получили календари на 2020 год, в который вошли 12 лучших конкурсных работ.



Участие в конкурсе начинающие фотографы принимали вместе с родителями. На фото конкурсанты запечатлели красоту природы своего района. Несмотря на то, что участники не занимались фотографией профессионально, жюри отметило высокое качество съемки.



- Фото мы сделали в Черняевском лесу. Дочь очень любит гулять, наблюдать за животными, увлекается фотографией уже более трех лет. Конкурс ей очень понравился, в следующий раз мы обязательно примем участие вновь, - поделилась мама одной из победительниц Александра Слободян.



Организатором фотоконкурса выступила акционерная некоммерческая организация социальной поддержки инвалидов «Искусство жизни» при поддержке компании «ЛУКОЙЛ-Пермь», акционерная некоммерческая организация экологической защиты «Жизнь» и отдел образования Индустриального района.

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