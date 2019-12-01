В Прикамье сформирован новый состав Молодежного парламента

18:59 | 12.12.2019

Валерий Сухих открыл первое заседание вновь избранного Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края 5 состава.



На первом организационном заседании молодые парламентарии утвердили составы комиссий, создали объединения и выбрали председателя на новый двухлетний период. Председателем стал Артем Дашковский, который до этого возглавлял Молодежный парламент IV состава. Он поблагодарил коллег за доверие и в своем докладе обозначил планы на ближайшие два года работы нового состава. Артем Дашковский отметил, что важно продолжать активную проектную деятельность и создавать новые форматы, а также развивать взаимоотношения с муниципальными молодежными парламентами и общественными организациями.



Во время своего выступления председатель Законодательного собрания Валерий Сухих отметил четыре ключевых вектора работы нового состава: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, подготовка законодательных инициатив, проведение мероприятий для обсуждения вопросов молодежной политики и проектная деятельность. «Символично, что первое заседание молодых парламентариев проходит сегодня, в день рождения Конституции России - основополагающего закона, который очень значим для всех нас и, конечно, для тех, кто сейчас приступает к исполнению обязанностей членов Молодежного парламента Пермского края. Уверен, пятый состав будет эффективен и результативен, и это зависит от вас. Мы начинаем не с чистого листа: есть серьезный положительный опыт, который надо использовать», - обратился председатель Законодательного собрания к молодым коллегам.



С приветственным словом на заседании также выступили Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, и.о. главы администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, а также депутаты Законодательного собрания.



Напомним, в состав регионального Молодежного парламента вошли 57 молодых людей, каждый из них представляет депутата краевого парламента. 60% молодых парламентариев нового состава впервые примут участие в работе молодежного органа. Следующее заседание пройдет в марте следующего года, где предстоит выбрать заместителей председателя, утвердить план работы и рассмотреть повестку старших коллег.

© «Вечерние ведомости»