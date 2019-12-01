Пермь: новости дня
18:59 | 12.12.2019
В Прикамье сформирован новый состав Молодежного парламента
На первом организационном заседании молодые парламентарии утвердили составы комиссий, создали объединения и выбрали председателя на новый двухлетний период. Председателем стал Артем Дашковский, который до этого возглавлял Молодежный парламент IV состава. Он поблагодарил коллег за доверие и в своем докладе обозначил планы на ближайшие два года работы нового состава. Артем Дашковский отметил, что важно продолжать активную проектную деятельность и создавать новые форматы, а также развивать взаимоотношения с муниципальными молодежными парламентами и общественными организациями.
Во время своего выступления председатель Законодательного собрания Валерий Сухих отметил четыре ключевых вектора работы нового состава: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, подготовка законодательных инициатив, проведение мероприятий для обсуждения вопросов молодежной политики и проектная деятельность. «Символично, что первое заседание молодых парламентариев проходит сегодня, в день рождения Конституции России - основополагающего закона, который очень значим для всех нас и, конечно, для тех, кто сейчас приступает к исполнению обязанностей членов Молодежного парламента Пермского края. Уверен, пятый состав будет эффективен и результативен, и это зависит от вас. Мы начинаем не с чистого листа: есть серьезный положительный опыт, который надо использовать», - обратился председатель Законодательного собрания к молодым коллегам.
С приветственным словом на заседании также выступили Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, и.о. главы администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, а также депутаты Законодательного собрания.
Напомним, в состав регионального Молодежного парламента вошли 57 молодых людей, каждый из них представляет депутата краевого парламента. 60% молодых парламентариев нового состава впервые примут участие в работе молодежного органа. Следующее заседание пройдет в марте следующего года, где предстоит выбрать заместителей председателя, утвердить план работы и рассмотреть повестку старших коллег.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:42 | 12.12.2019
Фотографии пермских школьников украсят календари на 2020 год
19:32 | 12.12.2019
В Екатеринбурге проводят проверку по факту травмирования ученика гимназии на уроке физкультуры
19:30 | 12.12.2019
Шесть пермских групп вошли в лонг-лист фестиваля «Старый Новый рок»
19:16 | 12.12.2019
На перекрестке улиц Самолетной и Щербакова в Екатеринбурге столкнулись автобус и две легковушки
18:59 | 12.12.2019
В Прикамье сформирован новый состав Молодежного парламента
18:58 | 12.12.2019
Губернатор Свердловской области обсудил с Михаилом Федотовым реализацию положений Конституции в регионе
18:18 | 12.12.2019
Притворилась соседкой: в Екатеринбурге пристав, чтобы выманить должника, пришла к нему в халате и тапочках
18:01 | 12.12.2019
В Екатеринбурге начался международный фестиваль ледовой скульптуры
17:55 | 12.12.2019
Уральский спорткомплекс признали лучшим спортивным объектом страны
17:44 | 12.12.2019
В Североуральске задержали свердловчанина, обвиняемого в краже денег из кассы магазина
17:15 | 12.12.2019
Студент ВШЭ из Екатеринбурга впал в кому прямо на занятиях
17:05 | 12.12.2019
Максим Решетников: Пермский НОЦ помогает ускорить развитие средних и малых предприятий
16:59 | 12.12.2019
В ближайшие дни предпринимателям Прикамья необходимо определиться с оптимальным налоговым режимом
16:46 | 12.12.2019
Екатеринбургская детская больница №11 отмечает 70-летие
16:32 | 12.12.2019
В Екатеринбурге выберут «Миссис Евразия-2019»
16:12 | 12.12.2019
Самолет, летевший в Челябинск, вынужденно приземлился в Екатеринбурге, а летевший в Екатеринбург – в Тюмени
16:07 | 12.12.2019
Координатор свердловского «Левого Фронта» вышел на пикет в поддержку задержанного депутата
16:06 | 12.12.2019
Уральский институт спроектирует горнорудное предприятие «Медвежий ручей» для «Норникеля»
15:53 | 12.12.2019
Юридический диктант написали 2,5 тысячи южноуральцев
15:43 | 12.12.2019
В Екатеринбурге больше двух недель не могут найти 17-летнего подростка
15:41 | 12.12.2019
«Конституция РФ – позор для нашей страны»: свердловские коммунисты вышли на одиночные пикеты в Екатеринбурге
15:12 | 12.12.2019
С 15 декабря в Перми открываются новогодние ярмарки
15:08 | 12.12.2019
Пермская компания вошла в число лучших экспортных проектов
15:07 | 12.12.2019
В екатеринбургской Зеленой роще продолжают высаживать деревья
14:26 | 12.12.2019
Жители Шабров попросили Высокинского не строить мусорный полигон
14:16 | 12.12.2019
Прокуратура установила причины коммунальной аварии в Челябинске
13:57 | 12.12.2019
И вновь на Кипр: футбольная команда «Урал» ушла в отпуск
13:35 | 12.12.2019
На Урале продолжается проведение акции «Спасибо каждому ветерану!»
13:21 | 12.12.2019
В Перми запустили новогоднее световое шоу на телевизионной башне
13:15 | 12.12.2019
Ученики екатеринбургской школы выиграли областной чемпионат инженеров и конструкторов
13:09 | 12.12.2019
Специальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил опыт Прикамья по взращиванию «компаний-носорогов»
13:02 | 12.12.2019
«Т Плюс» проводит работы на теплосетях по ул. Новосибирской