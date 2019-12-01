Пермь: новости дня
17:05 | 12.12.2019
Максим Решетников: Пермский НОЦ помогает ускорить развитие средних и малых предприятий
Научно-производственное объединение «Аэросфера» занимается разработками в области рудничной вентиляции и аэрологии, что может использоваться на крупных шахтных предприятиях Пермского края, России, а также востребовано в других странах мира.
Как отметил глава Прикамья, компании предложено включиться в нацпроект «Международная кооперация и экспорт», утвержденный президентом России Владимиром Путиным, и выводить свою продукцию на экспорт. Развитию экспортного потенциала компании поспособствует кооперация с Пермским научно-образовательном центром «Рациональное недропользование». По словам Максима Решетникова, возможности, которые дает сотрудничество с НОЦ, позволяют объединять и ускорять развитие малых и средних предприятий. При этом залог развития самих НОЦ - в общих усилиях образования, науки и бизнеса: «Такие проекты успешно реализуются, только если ими занимается не маленькая группа чиновников, а целое движение профессионалов из разных отраслей. Основной итог работы этого года – у нас получилось создать команду НОЦ, началось движение».
Руководитель компании НПО «Аэросфера» Сергей Бутаков согласился, что вхождение в Пермский НОЦ интересно для участия в крупных проектах. «НОЦ может помочь компаниям малого и среднего бизнеса вовлечься в масштабные и интересные проекты с федеральной поддержкой, в том числе и финансовой. Такие компании более гибкие и мобильные, активнее включаются в разработки и быстрее достигают результата, поэтому наше взаимодействие может дать синергетический эффект для каждого участника НОЦ и для края в целом. У нас есть ресурсы, технологии и желание, с помощью НОЦ мы готовы решать вопросы клиентов, участвовать в реализации мировых разработок», – отметил он.
Директор Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Александр Барях считает, что НПО «Аэросфера» может стать важным стратегическим партнером для научно-образовательного центра. «Наше сотрудничество по одному из направлений НОЦ, а именно «Твердые полезные ископаемые», безусловно, может быть полезно во внедрении ряда технологий и использовании оборудования, разработчиками которых является «Аэросфера»: автоматизация систем, технологии проветривания шахт и рудников, а также разработки нетипового оборудования для ведения горных работ», – отметил Александр Барях.
Кроме того, в рамках выставки форума глава Прикамья провел встречу с представителями других потенциальных партнеров НОЦ - холдингом «Росгеология», компанией «Пермгеологодобыча» и ОАО «Пермгеолнеруд». Стороны обсудили кооперацию научно-образовательного центра с организациями геологического профиля Прикамья для реализации перспективных направлений развития минерально-сырьевой базы региона. Представители компании и региона также начали работать над «дорожной картой» развития сотрудничества, в том числе в рамках национальных проектов.
По итогам встречи глава Прикамья Максим Решетников поручил заместителю председателя правительства Антону Клепикову проработать совместно с участниками НОЦ два перспективных проекта. Один из них - по использованию техногенно-минеральных образований в качестве «месторождений» полезных ископаемых, которые сегодня остаются за пределами внимания недропользователей. А это и ценные минеральные ресурсы, и драгоценные и редкие металлы, и пр. Другой проект касается разработки перспективных золотоносных месторождений на территории Пермского края. Губернатор отметил, что его можно реализовать в кооперации с другими регионами, тем самым расширяя взаимодействие участников Пермского НОЦ.
Напомним, Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» работает по семи направлениям. Это твердые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация.
В состав научно-образовательного центра входит 105 лабораторий и кафедр, и не только российских, но и зарубежных, привлечено почти 700 исследователей. Кроме того, в нем работает свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнерами центра стали более 50 крупнейших российских, в том числе пермских, и зарубежных предприятий, где занято порядка 98 тыс. специалистов.
© «Вечерние ведомости»
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