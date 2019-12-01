Пермь: новости дня
16:59 | 12.12.2019
В ближайшие дни предпринимателям Прикамья необходимо определиться с оптимальным налоговым режимом
На патентную систему налогообложения могут перейти только индивидуальные предприниматели. Чтобы получить патент и начать его применять с 1 января 2020 года, индивидуальному предпринимателю необходимо не позднее 17 декабря 2019 года подать заявление по месту осуществления деятельности. Заявление можно подать лично, направить по почте или через «Личный кабинет налогоплательщика». Патент будет выдан в течение 5 рабочих дней.
Для перехода на упрощенную систему с 1 января 2020 года организации и индивидуальные предприниматели должны подать уведомление по установленной форме в налоговый орган не позднее 31 декабря 2019 года. Уведомление можно подать лично, почтой или также через «Личный кабинет налогоплательщика».
Как сообщили в Управлении ФНС по Пермскому краю, если предприниматели, ранее использовавшие ЕНВД, не перейдут на иные режимы в установленный срок, они автоматически будут переведены на общую систему налогообложения. Кроме этого, всем налогоплательщикам ЕНВД необходимо представить в любой налоговый орган заявление о прекращении деятельности по ЕНВД не позднее 15 января 2020 года.
Получить подробную информацию о системах налогообложения, их преимуществах и условиях применения на определенных территориях можно в налоговых органах Пермского края, филиалах МФЦ или на портале «Налоговый навигатор» по ссылке: https://www.permkrai.ru/tax.
С 1 января 2020 года вступят в силу новые параметры патентной системы.
Перестанет действовать сложная дифференциация по розничной торговле и общепиту, также значительно снижена стоимость патента. По просьбе бизнеса расширен перечень видов предпринимательской деятельности, для которых возможно применять патент, например, в перечень внесена деятельность автомоек и других бытовых услуг. Для бизнеса из сферы общепита, который планирует переход на упрощенную систему налогообложения, установлены пониженные ставки: на 2020-2021 годы 7%, а на 2022-2024 годы – ставка 10%. Также по «упрощенке» введены пониженные ставки для резидентов технопарков и индустриальных парков: по статье «Доходы» – 2%, по статье «Доходы минус расходы» – 7%. Дополнительно расширен вид деятельностей в сфере ИТ-технологий для впервые зарегистрированных предпринимателей.
© «Вечерние ведомости»
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