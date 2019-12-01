В Перми запустили новогоднее световое шоу на телевизионной башне

13:21 | 12.12.2019

В этом году улицы города к Новому году начали украшать заранее – уже в ноябре. Привычные места заняли любимые световые объекты горожан. К праздничному оформлению города также подключаются организации и предприятия Перми.



Состоялся торжественный запуск архитектурно-художественной подсветки на телевизионной башне Российской телевизионной и радиовещательной сети по адресу: улица Крупской, 61а. Пермская телебашня высотой 275 метров – третья по высоте телебашня в России – была построена в конце 2016 года, она предназначена для трансляции программ цифрового телевидения и радиовещания.



Благодаря оригинальной ажурной конструкции телебашня стала «изюминкой» города.



Впервые художественное освещение появилось на башне в конце 2016 года – это была статичная многоцветная подсветка. В 2018 году телебашня засверкала огнями динамической подсветки, еще больше подчеркивающей ее «воздушность». Архитектурно-художественная подсветка башни была отмечена призом конкурса «Российский светодизайн-2018» в Москве, осенью 2019 года телебашня стала участницей пермского фестиваля аудиовизуального искусства «ПРОСВЕТ».



Филиал РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» усовершенствовал возможности архитектурно-художественного освещения телебашни для создания более ярких и динамичных сценариев светового шоу, которые будут представлены в «Новогоднем световом шоу».



Расписание трансляций «Новогоднего светового шоу»: 31 декабря с 18:00 до 04:00, 1 января – 8 января с 18:00 до 02:00, 9 января – 31 января с 18:00 до 00:00.

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