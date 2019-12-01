Специальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил опыт Прикамья по взращиванию «компаний-носорогов»

13:09 | 12.12.2019

Участники пленарной сессии «Деловой климат в Российской Федерации: повестка 2020-х годов» обсудили изменения инвестиционного климата регионов России за последние 10 лет. Мероприятие проходило в рамках конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», которую организовало Агентство стратегических инициатив. В рамках дискуссии специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков отметил, что регионам нужны новые целевые модели роста под разные рынки, а также то, что Пермский край в этом отношении выбрал свой собственный путь взращивания крупных бизнес-компаний.



«Дискуссия, которая в нашей среде сейчас возникает, крайне серьезная. Одни говорят - нам нужно вступать в гонку за «единорогов» (выручка таких компаний составляет более 1 млрд долларов). Пермская экосистема «подняла бунт» и сделала собственную концепцию: они говорят, у нас будут «носороги», давайте стимулировать появление компаний в несколько сотен миллионов долларов, которые работают как сообщество, решая большие системные задачи», – отметил Дмитрий Песков.



Спикерами в дискуссии также выступили помощник президента РФ Андрей Белоусов, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, председатель организации «Деловая Россия» Алексей Репик, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также предприниматели и лидеры проектов.



В рамках пленарной сессии глава Пермского края Максим Решетников прокомментировал введение в России так называемой «регуляторной гильотины» (механизма, предусматривающего масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования к бизнесу). «После проведения реформы необходимо будет решать регуляторные вопросы точечно, потому что параллельно с упрощением законодательства выходят новые документы, регламентирующие, например, транспортную и антитеррористическую безопасность. По ним также необходимо будет провести упрощения», — подчеркнул губернатор.



Ранее структуры поддержки и сервисы, содействующие росту технологических «компаний-носорогов» (выручка таких компаний составляет более 500 млн рублей), были представлены на стенде Пермского края в рамках форума «Глобальное технологическое лидерство», который прошел в Сочи с 5 по 7 декабря. На стенде также были представлены проекты 22 компаний Пермского края шести рынков НТИ: «Технет», «Хелснет», «Нейронет», «Автонет», «Энерджинет», «Фуднет», а также продукция кластера «Фотоника» (организация-координатор кластера – ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»), экосистема Национальной технологической инициативы Пермского края. Свое внимание на пермские разработки обратили федеральные эксперты. Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович выразил желание приехать в Пермь и подробно познакомиться проектами НТИ, представленными на стенде региона.

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