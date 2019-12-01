«Т Плюс» проводит работы на теплосетях по ул. Новосибирской

13:02 | 12.12.2019

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» проводят ремонт участка распределительной теплосети на ул. Новосибирской (микрорайон Крохалева, Свердловский район Перми). Энергетикам предстоит устранить два повреждения на теплопроводе диаметром 250 мм и заменить запорную арматуру.



Для оптимизации ремонтно-восстановительного процесса работы пройдут в два этапа: на первом этапе специалисты ресурсоснабжающей компании установят новую задвижку. Это позволит оперативно подключить сети, от которых запитано более 86% жилых домов в зоне ремонта, и обеспечить теплоснабжение этих зданий. Такие шаги предпринимаются «Т Плюс» в интересах жителей, так как таким образом сроки устранения повреждения сокращаются на несколько часов. На втором этапе будет выполнена замена поврежденного участка теплопровода.



На период ремонтных мероприятий отопление и горячая вода потребителям обеспечиваются со сниженными параметрами по временной схеме. В такой зоне — 160 жилых домов. Полный список зданий, оказавшихся в зоне работ, можно уточнить здесь: https://www.tplusgroup.ru/org/perm/clients/teplo/raboty-na-teplosetjakh/. Работы первого этапа будут завершены до 18.00, полностью все работы планируется выполнить до 21.00.



На время работ возможно частичное снижение параметров отопления и горячей воды. Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и постараются максимально оперативно устранить повреждение участка, который эксплуатируется с 1960-х годов XX века.



Сегодня инфраструктура городской системы теплоснабжения имеет уровень износа более 80%. В ходе отопительного сезона чаще всего повреждения обнаруживаются на распределительных теплосетях, 60% которых требуют замены. Средний возраст трубопроводов уже превышает 25 лет, и существующие тарифные источники не могут обеспечить необходимое финансирование обновления ветхих трубопроводов. Для масштабной модернизации тепловых сетей требуются дополнительные инвестиции, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей Перми.



Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации является переход на новую модель рынка тепла по методу «альткотельной». Она до 2029 года обеспечит 2,4 млрд рублей дополнительных инвестиций в теплосетевой комплекс города, эти средства позволят выполнить масштабную замену коммуникаций. Компания «Т Плюс» уже выступила с инициативой перехода на «альткотельную», проект внесен на рассмотрение в администрацию Перми.

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