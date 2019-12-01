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12:56 | 12.12.2019

Губернатор Прикамья: Главным бенефициаром от создания НОЦ в регионах является молодежь

11 декабря стартовала VI ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», в которой принимает участие делегация Пермского края во главе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

На официальном открытии министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков отметил, что в этом году выставка предметно будет посвящена первому году реализации национальных проектов «Образование» и «Наука». «Я очень рад, что в эту работу активно включились регионы. Проекты НОЦ (научно-образовательный центр. – Прим. ред.) – проекты, которые связаны с развитием наших опорных базовых университетов», – подчеркнул министр.

Губернатор Пермского края Максим Решетников, говоря о пермском НОЦ «Рациональное природопользование», отметил, что главным бенефициаром от создания таких центров в регионах является молодежь: «Основным критерием успешности проекта будет то, останется молодежь в крае или нет».

Отвечая на вопрос о привлечении кадров в регион, глава Прикамья обозначил, что ключевым определяющим фактором для молодежи является реализация сложных проектов, в том числе и в НОЦ. «Когда есть сложные задачи, за ними молодые исследователи и молодые команды готовы ехать, готовы менять место жительства», – подчеркнул Максим Решетников.

При этом он обратил внимание, что нужно объективно смотреть на вещи и делать акцент на взращивании своих кадров и удержании их в регионе, развивая для этого систему высшего образования. «В каждом регионе это основа конкурентоспособности: есть сильные вузы – будет у региона будущее, если вузы динамику теряют – отток молодежи кратно возрастает». Для развития вузов, по словам губернатора Прикамья, ключевым является создание инфраструктуры, например, с кампусов и общежитий.

Например, в Пермском крае для развития НОЦ создают международный образовательный кампус на 6 тыс. мест, который реализуется при поддержке Минобра РФ и ВЭБ.РФ. Проект будет реализован до 2023 года в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Пермский НОЦ «Рациональное природопользование» работает по семи направлениям. Это твердые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация.

В состав научно-образовательного центра входит 105 лабораторий и кафедр, и не только российских, но и зарубежных, привлечено почти 700 исследователей. Кроме того, в нем работает свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнерами центра стали более 50 крупнейших российских, в том числе пермских, и зарубежных предприятий, где занято порядка 98 тыс. специалистов.

© «Вечерние ведомости»

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