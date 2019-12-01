Пермь: новости дня
12:52 | 12.12.2019
В выходные «Горьковка» приглашает пермяков послушать вальсы
На сцене вальс впервые прозвучал в опере «Редкая вещь» Мартин-и-Солера в 1786 году. Этот вальс был принят с большим успехом и скоро пришел в бальные залы. На концерте в «Горьковке» прозвучат самые знаменитые арии-вальсы из опер и оперетт, фокстроты и танго.
Заведующая музыкальным отделом библиотеки Римма Зыкова делится подробностями: «В операх и опереттах вальс может быть самостоятельным номером, а может играть дополнительную роль в виде арии, дуэта и ансамбля. Покажут и раскроют особенную красоту вальса и его значение в музыкальном произведении солисты Пермского театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов Татьяна Каминская, Айсулу Хасанова, Елена Галеева, Алексей Герасимов, Утарид Мирзамова, Данис Хузин, Елена Алексеева. А еще музотдел для читателей подготовил выставку звукозаписей вальсов-арий в исполнении мастеров оперной сцены прошлого века. У нас до 15 декабря можно послушать Антонину Нежданову, Личию Альбанезе, Жана Пирса, Николая Рубана, Василия Алчевского».
«Музыкальный роман в Горьковке» - совместный проект краевой библиотеки им. А. М. Горького и артистов пермской оперы, который на протяжении трех лет знакомит читателей библиотеки с лучшими образцами зарубежной и отечественной музыки. Автор музыкальных программ - прима оперной сцены Татьяна Каминская.
Концерт состоится в конференц-зале библиотеки (3 этаж, левое крыло), 12+. Билеты можно приобрести по телефону +7 (950) 44 28 054.
В выходные ждет пермяков и Немецкий читальный зал краевой библиотеки: 14 декабря в 14:00 начнется показ фильма по сказочно-философской повести Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех» (12+) в рамках фестиваля «Кино Германии в Перми». Фильм транслируется на немецком языке с русскими субтитрами.
15 декабря в 12:00 состоится заседание дискуссионного клуба на немецком языке (16+). Тема «Отели класса Lux в Германии». Модератор Франк Ровальд. Вход свободный.
© «Вечерние ведомости»
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