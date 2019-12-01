Открыто движение по четырем полосам Восточного обхода Перми

12:33 | 12.12.2019

Губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал участок Восточного обхода Перми, где завершается реконструкция. Сейчас здесь уже открыто движение транспорта по 4 полосам. Дорога была расширена из-за высокой интенсивности движения – в среднем за сутки по Восточному обходу проезжает более 20 тысяч машин.



Реализация проекта проходит в рамках нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



По словам руководителя компании-подрядчика, ООО «Дормострой» Сергея Моисеенко, работы выполнены на 90%. «Не успели закончить из-за плохого лета: постоянные дожди не позволили работать в летний период. Сейчас правая сторона движения готова полностью. По левой стороне осталось уложить два слоя покрытия, нанести разметку и установить часть знаков, поменять барьерное ограждение - работ осталось немного», - отметил строитель.



Губернатор отметил, что пермяки давно ждали открытия движения на участке, и поинтересовался, в какие сроки планируется завершить оставшийся объем работ. Как пояснил Сергей Моисеенко, заливка асфальтобетона будет продолжена после установления положительных температур. Она займет около 1,5 месяца. «Мы рассчитываем до конца июня сдать дорогу», - обозначил сроки Моисеенко.



В этом году дорожные строители продолжат работы – например, запланировано до Нового года установить освещение на всем участке. Помимо этого, строители планируют в этом году установить временные видеокамеры, чтобы повысить безопасность нового участка обхода.



Как подчеркнул Максим Решетников, что важно вместе с камерами установить и знаки, чтобы водители были предупреждены о камерах.



Напомним, реконструкция участка Восточного обхода Перми протяженностью почти 6 км – это один из последних этапов реконструкции самой длинной улицы в России. После этих работ останется только реконструкция, проводимая в рамках концессионного соглашения (по строительству нового моста через р. Чусовую).



В общей сложности 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пермском крае реализовано 63 объекта: 4 региональных (строительство 2-й очереди Восточного обхода, строительство обхода поселка Куеда, ремонт автотрассы «Горнозаводск - граница Свердловской области» и ремонт автодороги Полазна – Чусовой) и 59 на дорогах местного значения. В данный перечень вошли также объекты, за которые проголосовали пермяки на портале «Управляем вместе».

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