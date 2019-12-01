В 2019 году сотовой связью в Прикамье обеспечено 20 населенных пунктов, где проживает 7 тысяч человек

18:03 | 11.12.2019

В Прикамье продолжается подключение к сотовой связи малых населенных пунктов (в категории от 250 до 2 тыс. чел.). Провайдеры цифровых услуг и сервисов оборудовали базовые станции на территории региона, обеспечив 20 населенных пунктов общей численностью более 7 тысяч человек сотовой связью и мобильным интернетом.



Ранее губернатор Максим Решетников подчеркивал, что до конца 2021 года сотовая связь и интернет появятся во всех населенных пунктах края с населением от 250 до 2 тыс. человек. «Такая задача поставлена президентом, средства выделены. Сейчас эту задачу совместно решают Минкомсвязи РФ и сотовые операторы», - обозначил Максим Решетников.



В рамках договора с компанией «Ростелеком» связь появилась в восьми населенных пунктах Березовского, Горнозаводского, Октябрьского, Суксунского, Куединского районов и Лысьвы. Самый крупный поселок — Невидимка (810 человек, Лысьвенский район). Четыре поселения подключила компания «Мегафон» в Большесосновском, Еловском, Кудымкарском и Усольском районах, еще шесть - МТС (Октябрьский, Оханский, Частинский районы и Лысьва), среди которых поселок Рассоленки (проживает 646 человек, Лысьвенский городской округ).



Подключение малых населенных пунктов к сотовой связи проходит в рамках государственной программы «Развитие информационного общества». Программа рассчитана до 2021 года. За это время сотовой связью будет обеспечено 49 населенных пунктов общей численностью более 20 тысяч человек. На эти цели выделено более 147,5 млн рублей из краевого бюджета.



«Обеспечение жителей удаленных сельских поселений Пермского края доступом к качественной сотовой связи - одно из приоритетных направлений. В рамках исполнения государственных контрактов в следующем году будет подключено 12 населенных пунктов численностью свыше 5 тысяч человек. Сотовая связь на этих территориях должна появиться уже в начале мая 2020 года. Таким образом, по итогам программы услугами провайдеров на территории региона смогут воспользоваться 97% жителей края», - рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.



Также в рамках программы «Развитие информационного общества» компания «Ростелеком» провела оптоволоконную сеть в 52 учреждения системы социального развития Пермского края — дома престарелых, психоневрологические интернаты, детские дома и центры занятости. На эти цели из краевого бюджета было направлено 4,6 млн рублей.



Кроме того, в этом году в регионе при поддержке министерства информационного развития и связи Пермского края прорабатывается уникальный для региона пилотный проект по установке мини-базовых станций по подключению небольших населенных пунктов к сотовой связи (до 250 человек). Пермский край совместно с сотовыми операторами (есть предварительные договоренности с Мегафоном и МТС) устанавливают в двух населенных пунктах по запросу местных жителей станции малой мощности. Для реализации проекта выбраны три поселения - в Добрянском районе (село Голубята), в Ильинском районе (деревня Мартыновцы) и в Лысвенском городском округе (поселок Кумыш). Радиус действия этих станций – 1,5 км. При успешной апробации проекта планируется его масштабирование на поселения остальных районов.

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