Пермь: новости дня
18:03 | 11.12.2019
В 2019 году сотовой связью в Прикамье обеспечено 20 населенных пунктов, где проживает 7 тысяч человек
Ранее губернатор Максим Решетников подчеркивал, что до конца 2021 года сотовая связь и интернет появятся во всех населенных пунктах края с населением от 250 до 2 тыс. человек. «Такая задача поставлена президентом, средства выделены. Сейчас эту задачу совместно решают Минкомсвязи РФ и сотовые операторы», - обозначил Максим Решетников.
В рамках договора с компанией «Ростелеком» связь появилась в восьми населенных пунктах Березовского, Горнозаводского, Октябрьского, Суксунского, Куединского районов и Лысьвы. Самый крупный поселок — Невидимка (810 человек, Лысьвенский район). Четыре поселения подключила компания «Мегафон» в Большесосновском, Еловском, Кудымкарском и Усольском районах, еще шесть - МТС (Октябрьский, Оханский, Частинский районы и Лысьва), среди которых поселок Рассоленки (проживает 646 человек, Лысьвенский городской округ).
Подключение малых населенных пунктов к сотовой связи проходит в рамках государственной программы «Развитие информационного общества». Программа рассчитана до 2021 года. За это время сотовой связью будет обеспечено 49 населенных пунктов общей численностью более 20 тысяч человек. На эти цели выделено более 147,5 млн рублей из краевого бюджета.
«Обеспечение жителей удаленных сельских поселений Пермского края доступом к качественной сотовой связи - одно из приоритетных направлений. В рамках исполнения государственных контрактов в следующем году будет подключено 12 населенных пунктов численностью свыше 5 тысяч человек. Сотовая связь на этих территориях должна появиться уже в начале мая 2020 года. Таким образом, по итогам программы услугами провайдеров на территории региона смогут воспользоваться 97% жителей края», - рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.
Также в рамках программы «Развитие информационного общества» компания «Ростелеком» провела оптоволоконную сеть в 52 учреждения системы социального развития Пермского края — дома престарелых, психоневрологические интернаты, детские дома и центры занятости. На эти цели из краевого бюджета было направлено 4,6 млн рублей.
Кроме того, в этом году в регионе при поддержке министерства информационного развития и связи Пермского края прорабатывается уникальный для региона пилотный проект по установке мини-базовых станций по подключению небольших населенных пунктов к сотовой связи (до 250 человек). Пермский край совместно с сотовыми операторами (есть предварительные договоренности с Мегафоном и МТС) устанавливают в двух населенных пунктах по запросу местных жителей станции малой мощности. Для реализации проекта выбраны три поселения - в Добрянском районе (село Голубята), в Ильинском районе (деревня Мартыновцы) и в Лысвенском городском округе (поселок Кумыш). Радиус действия этих станций – 1,5 км. При успешной апробации проекта планируется его масштабирование на поселения остальных районов.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:49 | 11.12.2019
В Екатеринбурге замгубернатора и представитель посольства Италии в РФ обсудили организацию ИННОПРОМА-2020
19:34 | 11.12.2019
Департамент Росприроднадзора по УрФО выиграл иск к «СУАЛу» почти на 300 миллионов рублей
19:03 | 11.12.2019
Власти Екатеринбурга обсудили профилактику экстремизма в городе
18:37 | 11.12.2019
В Свердловской области будут судить молодого человека, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков
18:22 | 11.12.2019
Общественники провели беседу с заключенными уральской женской колонии о противодействии терроризму
18:05 | 11.12.2019
Страсти по пиару разгорелись в городской думе Екатеринбурга
18:03 | 11.12.2019
В 2019 году сотовой связью в Прикамье обеспечено 20 населенных пунктов, где проживает 7 тысяч человек
18:02 | 11.12.2019
В Невьянске снесли кафе с курятником
17:58 | 11.12.2019
Пермский край принял участие в торжественных мероприятиях ПФО, посвященных Дню Героев Отечества
17:53 | 11.12.2019
В следующем году в Перми станет больше типовых киосков и ярмарок
17:46 | 11.12.2019
Благодаря нацпроекту пермские кондитеры увеличат объем производства полезных сладостей
17:37 | 11.12.2019
Музей деревянного зодчества в Прикамье пополнится новыми экспонатами
17:30 | 11.12.2019
В Екатеринбурге накрыли подпольный склад с просроченными консервами
16:53 | 11.12.2019
Появилась информация о пострадавшем в пожаре на заводе в Екатеринбурге
16:27 | 11.12.2019
Губернатор Свердловской области поручил обеспечить безопасность граждан в праздники
16:01 | 11.12.2019
В Перми скорректированы финансовые вопросы строительства соцобъектов в порядке заключения соглашения между застройщиком и муниципалитетом
15:59 | 11.12.2019
На СвЖД обновили 187 ж/д переездов
15:34 | 11.12.2019
Пожар на Уральском лакокрасочном заводе локализован
15:27 | 11.12.2019
Благоустройство карабашской Аллеи ветеранов начнут уже в следующем году
15:26 | 11.12.2019
Челябинских предпринимателей соберут на праздничном балу
15:20 | 11.12.2019
Последняя суббота декабря в Свердловской области будет рабочей
14:54 | 11.12.2019
Предполагаемого убийцу девушек на Уктусе отправили в СИЗО
14:00 | 11.12.2019
На трассе Екатеринбург – Тюмень иномарка столкнулась с Газелью
13:34 | 11.12.2019
В Екатеринбурге избирают меру пресечения для убийцы девушек на Уктусе
13:33 | 11.12.2019
В Пермь придет резкое похолодание
13:16 | 11.12.2019
В Перми открылась выставка новогодних елок городов-побратимов
12:59 | 11.12.2019
Максим Решетников: Нужно упрощать регуляторную политику
12:43 | 11.12.2019
Следственный комитет по Свердловской области провел мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества для школьников
12:41 | 11.12.2019
В Перми подводят спортивные итоги года
12:18 | 11.12.2019
Пермяков приглашают посетить Дни Италии в Прикамье
12:07 | 11.12.2019
Актер екатеринбургского ТЮЗа Владимир Нестеров получил специальную премию «Золотая маска»
12:06 | 11.12.2019
Началось строительство нового водопровода для жителей Краснокамска