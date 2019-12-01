Пермский край принял участие в торжественных мероприятиях ПФО, посвященных Дню Героев Отечества

17:58 | 11.12.2019

Старт окружным памятным мероприятиям в честь Дня Героев Отечества дали «школьные звонки». Восемнадцать Героев Российской Федерации, которые прибыли на торжества из разных регионов страны, провели «уроки мужества» в учебных заведениях Уфы.



Полномочный представитель президента России Игорь Комаров, глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-майор Виктор Мисковец почтили память павших героев и возложили венки к Вечному огню в парке Победы.



В честь защитников Отечества и матерей погибших военнослужащих был организован торжественный концерт. Столицей празднования в этом году стала Уфа. От Пермского края в мероприятиях приняли участие Герой России Сергей Яшкин и близкие родственники умерших Героев – вдова и падчерица Героя Советского Союза Петра Черняева и дочь Героя Советского Союза Геннадия Вашляева.



В начале года Игорь Комаров предложил ученикам образовательных художественных школ и училищ округа идею написать портреты Героев России, Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы — уроженцев или жителей их регионов. Так родилась уникальная выставка из 73 портретов, которая проходит в Конгресс-холле Уфы. Все портреты после окончания выставки будут переданы самим Героям и их семьям.



«Мы чтим память тех, кто самоотверженным трудом и беспримерной отвагой закладывал основы процветания и укрепления Российского государства. Неизменной остается наша благодарность отцам и дедам, победившим в Великой Отечественной войне, военнослужащим, отстоявшим конституционный порядок на Северном Кавказе и в других «горячих» точках нашей страны, а также нашим соотечественникам, которые с высочайшей ответственностью и профессионализмом исполняли интернациональный долг и сегодня продолжают отстаивать интересы России на дальних рубежах. Крайне важно, чтобы дети, внуки и правнуки тех, кто сражался за нашу страну, знали цену победы», — отметил Игорь Комаров.



Губернатор Пермского края Максим Решетников ранее отмечал, что пермская земля во все времена славилась своими героями. «400 лет назад наши земляки были в числе тех, кто объединился под началом Минина и Пожарского ради спасения Отечества. Более полумиллиона жителей нашего региона встали на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны. Вся страна знает о подвигах героев Уральского танкового корпуса. Были интернациональные войны, локальные вооруженные конфликты, в наши дни – идет борьба с терроризмом. И всегда – Пермскому краю было и есть кем гордиться», - подчеркивал Максим Решетников.



В 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате в Приволжском федеральном округе регионы провели масштабную работу в рамках окружного общественного проекта «Герои Отечества». Создан специализированный окружной интернет-ресурс по увековечению памяти защитников Родины.



В настоящее время в рамках проекта «Герои Отечества» в регионах Приволжского федерального округа проводится большая работа по актуализации списков Героев.



Напомним, в прошлом году окружные торжественные мероприятия ко Дню Героев России принимал Пермский край.

© «Вечерние ведомости»