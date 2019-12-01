Благодаря нацпроекту пермские кондитеры увеличат объем производства полезных сладостей

17:46 | 11.12.2019

Кондитерская фабрика «Пермская» планирует к 2024 году повысить производительность труда на предприятии на 84%. В первую очередь фабрика ориентируется на рост выпуска продуктов линейки «Правильные сладости», продукции с фокусом на здоровое и функциональное питание.



Планы компании были скорректированы после участия представителей компании в федеральной программе «Лидеры производительности» в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что цель нацпроекта - повышать конкурентоспособность предприятий за счет внедрения в производство современных технологий и правильной организации труда. На реализацию проекта в 2019 году в общей сложности будет направлено более 240 млн рублей.



Преобразование производственных процессов предусматривает их унификацию и автоматизацию, а также внедрение новых форм бережливого производства. Дооснащение оборудования на линии по производству «Правильных сладостей» и вывод из эксплуатации одной из устаревших линий запланированы уже на следующий год.



В результате компания планирует к 2024 году повысить рост объема продаж в 1,5 раза, а производительность – на 84%. Как следствие, вырастут отчисления предприятия в бюджеты всех уровней. При этом компания не планирует ни сокращения, ни роста численности работников предприятия.



«Мы успешно представили свой проект «Повышение производительности труда за счет изменения структуры производственного портфеля». Основной задачей проекта стало увеличение роста производительности к 2024 году на 84%. Цифры амбициозные, и мы понимаем, что на практике по ходу внедрения проекта могут возникнуть сложности. Для нас было важнее выявить ключевые проблемы и начать двигаться в нужном направлении. Это обязательно даст результат в будущем», - отметил директор по развитию КФ «Пермская» Марат Швайцер.



Кроме того, по итогам участия в программе «Лидеры производительности» директоры по производству и развитию Анастасия Горожанинова и Марат Швайцер вошли в рейтинг лучших участников проекта «Лидеры PRO». Они пройдут стажировку в Германии и Южной Корее.



«Лидеры производительности» – федеральная программа подготовки управленческих кадров, реализуемая Всероссийской академией внешней торговли по заказу Министерства экономического развития РФ. Обучение проходят руководители и менеджеры высшего звена российских несырьевых компаний. Темы обучения: маркетинг, коммерческий сектор, менеджмент, производство, проектная работа. Программа заканчивается стажировкой. Место проведения – Всероссийская академия внешней торговли. Первый набор программы обучался с 21 мая по 3 октября.

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