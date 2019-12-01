Музей деревянного зодчества в Прикамье пополнится новыми экспонатами

17:37 | 11.12.2019

Первым новым экспонатом архитектурно-этнографического музея «Хохловка» станет усадьба зажиточного русского крестьянина из деревни Копорушки Суксунского района. Эту постройку посетители «Хохловки» смогут увидеть уже в 2020 году.



Памятник был выявлен в конце 1980-х годов в ходе экспедиции сотрудников музея «Хохловка». Интересной особенностью дома является величина бревен, некоторые венцы достигают в диаметре 60 см. В начале лета 2019 года постройку перевезли в музей. Планируется, что усадьбу не просто восстановят, но и наполнят новой жизнью: в ней откроется экспозиция, будут проводиться различные музейные мероприятия.



Как отмечает и.о. директора Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, в «Хохловке» для усадьбы из деревни Копорушки уже подготовили и расчистили площадку. «В настоящее время музей с подрядной организацией работает над проектной документацией для сборки усадьбы, чтобы с 2020 года объявить конкурс, начать возведение объекта. Мы стремимся в юбилейный год для АЭМ «Хохловка» открыть первый привезенный из экспедиций объект – русскую усадьбу. Стоит сказать, что постройка – не объект культурного наследия, поэтому предполагается, что в усадьбе будет действующая печь, а в экспозицию будут встроены разного рода музейные активности», – подчеркивает Татьяна.



С прошлого года музей ведет работу по выявлению памятников деревянного зодчества в Прикамье. Сотрудники Пермского краеведческого музея совершили ряд экспедиционных выездов, чтобы выбрать наиболее интересные и сохранные из них. Итоги музейных экспедиционных разведочных выездов по Прикамью подвели на расширенном заседании архитектурной секции Ученого совета Пермского краеведческого музея. На заседании присутствовали архитекторы, реставраторы, сотрудники министерства культуры Пермского края, Пермского государственного национального исследовательского университета и Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.



«Экспедиции проводились с 22 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года. Мы обследовали 25 объектов деревянного зодчества. К перевозке рекомендуется 9 построек. В этом вопросе мы работаем в тесной связке с архитекторами-реставраторами, чтобы понять, смогут ли выбранные нами постройки пережить перевозку, потому что многим из них более 100 лет», – отмечает Юлия Бушмакина, и.о. заведующего АЭМ «Хохловка».



В свою очередь архитектор, реставратор, разработчик мастер-плана АЭМ «Хохловка» Виктор Побоженко добавил: «Если нет возможности приобрести существующее здание, если техническое состояние не позволяет его перевезти, а постройка интересна по своей планировке и архитектурным особенностям, то можно сделать новый экспонат, используя исходные чертежи и точные обмеры. Это предусмотрено современным мастер-планом».



В 2020 году планируется перевезти в «Хохловку» и марийскую усадьбу из Суксунского района. Дом был построен в конце XIX века. Примечательно, что внутри сохранилась вся утварь: ткацкий стан, маслобойки, посуда, плотницкий инструмент.



Также на заседании обсудили концепцию озеленения «Хохловки». Авторы концепции – сотрудники ПГАТУ имени академика Д.Н. Прянишникова – предлагают дополнить ландшафт архитектурно-этнографического музея растениями, характерными для того или иного региона Прикамья. Концепция была одобрена, далее продолжится ее детальная разработка.



Участники секции ознакомились и с планом реставрационных работ в «Хохловке», который рассчитан на несколько лет вперед. Так, уже в этом году будут закончены реставрационно-ремонтные работы трех памятников, в том числе всеми любимой мельницы, которую можно увидеть на логотипе музея.



Напомним, в 2019 году из краевого бюджета было направлено 11 млн рублей на разработку научно-проектной документации и обследование 11 объектов музея под открытым небом. В 2020 и 2021 годах на эти цели будет направлено 30 млн рублей, в порядок планируется привести еще 11 объектов.



Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году и был открыт для посетителей в сентябре 1980 года. Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми у одноименного села. Сегодня «Хохловка» объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII — второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.

© «Вечерние ведомости»