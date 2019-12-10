В Прикамье санавиация помогла доставить пятимесячного младенца с мамой в больницу

16:16 | 11.12.2019

За год вертолет санавиации помог спасти жизнь 123 прикамцам. С 2017 года число вылетов увеличилось почти в 1,5 раза, количество эвакуированных – 2,5 раза, а детей – почти в 8 раз.



Очередной вылет был выполнен в Чернушку 7 декабря. Мать с пятимесячным ребенком доставили на вертолете санавиации в пермскую краевую детскую больницу.



По информации министерства здравоохранения, все время, проведенное на борту вертолета, ребенок находился под наблюдением врачей-реаниматологов и анестезиологов.



Маленького пациента доставили до медучреждения за 50 минут. Дорога на машине заняла бы около трех часов. Ранее в пятницу, 6 декабря, вертолет совершил вылет также в Чернушку, тогда срочная медицинская помощь требовалась 67-летней женщине с заболеванием сердца.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал значимость доступности медицинских услуг на территории всего региона, в том числе с помощью санавиации.



Всего с 5 по 7 декабря вертолет санавиации выполнил пять вылетов по оказанию срочной медицинской помощи. В общей сложности специалисты налетали 10 часов. В целом по итогам 2019 года вертолет санавиации выполнил 175 вылетов, что помогло вовремя оказать помощь 213 прикамцам.



Напомним, с 2017 года для спасения тяжелобольных граждан в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Пермском крае реализуется приоритетный проект по развитию санавиации. В текущем году на эти цели было заложено почти 98,5 млн рублей, в 2020-м финансирование санавиации будет увеличено на 2,5 млн рублей.

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