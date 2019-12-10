В Перми скорректированы финансовые вопросы строительства соцобъектов в порядке заключения соглашения между застройщиком и муниципалитетом

16:01 | 11.12.2019

Рабочая группа по подготовке порядка заключения соглашения между муниципалитетом и застройщиком при строительстве соцобъектов завершила рассмотрение поступивших к документу поправок. Итоговая редакция документа будет направлена на рассмотрение депутатов гордумы.



Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, в рамках второго дня обсуждения члены рабочей группы приняли поправки, касающиеся сроков заключения соглашения и финансирования строительства социальных объектов. Так, подписывать соглашение предложено сразу после принятия комиссией по землепользованию и застройке Перми положительного решения о превышении предельных параметров строительства. После подписания документа у застройщика появляется возможность произвести в бюджет города первую оплату в случае выбора им варианта финансирования, а не самостоятельного строительства детских садов и школ. При этом взнос должен составлять не менее 50% от общей суммы. Оставшуюся часть средств застройщик должен будет внести в бюджет после сдачи жилого дома в эксплуатацию.



Как пояснила в ходе обсуждения заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова, оплата первого взноса позволит исключить норму о предоставлении застройщиком банковской гарантии, поскольку сам факт такой оплаты будет выступать в качестве обеспечительной меры.



В случае, если потребность мест в детских садах и школах превысит вместимость возведенных в рамках соглашения социальных объектов, то застройщику предложат профинансировать недостающее количество мест.



Еще одна поправка, которую одобрили члены рабочей группы, касается ввода в эксплуатацию социальных объектов при условии выбора застройщиком варианта строительства детского сада или школы за счет собственных средств. В этом случае ввести в эксплуатацию и передать в муниципальную собственность социальный объект застройщику предложат не позднее, чем он введет в эксплуатацию 50% от общей площади объектов, входящих в состав жилого комплекса. Либо пока полностью не введет в эксплуатацию жилой дом, в случае, если запланировано строительство только одного объекта.



В рамках обсуждения члены рабочей группы приняли еще ряд уточняющих и редакционных правок. Окончательный вариант порядка заключения соглашения между застройщиком и муниципалитетом будет направлен в гордуму для рассмотрения и принятия во втором чтении.

© «Вечерние ведомости»