В Перми открылась выставка новогодних елок городов-побратимов

13:16 | 11.12.2019

Во Дворце детского (юношеского) творчества (улица Сибирская, 29) состоялось торжественное открытие выставки новогодних елок городов-побратимов. Здесь можно увидеть новогодние символы из Франции, Германии, США, Великобритании, США, Италии и Китая.



На выставке представлены новогодние елки, украшенные авторскими игрушками детей и подростков городов-побратимов Перми: Амневиля-ле-Терм (Франция), Дуйсбурга (Германия), Оксфорда (Великобритания), Луисвилля (США), Агридженто (Италия), Циндао (КНР). Так, на выставке можно увидеть миниатюрных деревянных героев «Алисы в стране чудес» из Оксфорда, сувениры из музея всемирно известных скачек Кентукки Дерби из Луисвилля, китайские игрушки в традиционной технике Цзяньчжи, отнесенной ЮНЕСКО к числу мирового культурного наследия.



- Мы хотим не только познакомить ребят с культурой разных стран. У каждой елки есть почтовый ящик, мы даем возможность ребятам сделать своими руками рисунок или новогоднюю открытку и отправить в города-побратимы, - рассказала директор Дворца детского (юношеского) творчества Наталья Рослякова.



Посетители выставки смогут не только полюбоваться елками, но и узнать на экскурсии об истории, культуре и достопримечательностях городов-побратимов, национальных традициях встречи Рождества и Нового года. В рамках работы выставки школьники города приглашаются во Дворец на познавательные игровые программы «Дружба начинается с новогодней елки». Выставка будет работать до конца января 2020 года.



- Такие дружеские связи между обычными жителями, между детьми наших городов-побратимов способствуют сохранению благоприятных отношений и между странами и государствами, ведь общечеловеческие ценности у людей одни и те же, - считает начальник отдела международных и межмуниципальных связей администрации города Перми Татьяна Григорьева.



Напомним, экспозиция новогодних елок городов-побратимов Перми создана в рамках международного проекта «Дружба начинается с новогодней елки» Дворца детского (юношеского) творчества города Перми. Он стал победителем XXI городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы». Цель проекта – развитие международной дружбы детей и подростков Перми и городов-побратимов.



Ранее пермские ребята подготовили для иностранных сверстников художественные открытки, в которых рассказали о родном городе и русских традициях встречи Нового года и Рождества, поздравили с наступающими праздниками. Более сотни открыток уже отправлены в детские организации дружественных городов.



По словам организаторов, в школах города в ближайшее время пройдут тематические уроки на основе методических материалов и познавательных видеороликов.



Идея создания проекта появилась неслучайно: несколько лет назад пермские дети уже отправляли сделанные своими руками игрушки в Луисвилль и Дуйсбург, где оформление новогодних елок городов-побратимов является доброй традицией. Дружеские связи установились у юных художников Дворца и с детьми китайского Циндао – работы пермских ребят в 2019 году участвовали уже в двух художественных выставках в КНР.



Организаторы уверены, что проект «Дружба начинается с новогодней елки» станет началом дальнейшей дружбы и сотрудничества детских организаций Перми и городов-побратимов, обмена опытом в различных направлениях детского творчества, спорта, науки.

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