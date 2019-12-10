Максим Решетников: Нужно упрощать регуляторную политику

12:59 | 11.12.2019

10 декабря в Москве состоялась ежегодная конференция «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату». В пленарной сессии приняли участие помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, губернатор Пермского края Максим Решетников.



Светлана Чупшева в своем выступлении отметила, что после вступления в силу «регуляторной гильотины» условия для ведения бизнеса должны стать стабильнее: предприниматели не будут опасаться неожиданных изменений регуляторных норм. «Гильотина – это пересмотр и отмена советских устаревших норм, новые технологии и новые алгоритмы, которые уже дают потребность в абсолютно новых форматах, новых протоколах и новых стандартах. Здесь наша задача сформулировать вместе с бизнесом эти правила, – подчеркнула она. – Для предпринимателей это даст понятный горизонт стабильности, что мы в ближайшее время не будем опять пересматривать эти правила и менять их в худшую сторону для бизнеса».



Губернатор Пермского края Максим Решетников добавил, что после проведения реформы необходимо будет решать регуляторные вопросы точечно, потому что параллельно с упрощением законодательства выходят новые документы, регламентирующие, например, транспортную и антитеррористическую безопасность. По ним также необходимо будет провести упрощения.



«При этом весь мир идет дальше, весь мир идет в упрощение регулирования. Пока все наши практические шаги идут в прямо противоположном направлении», – заявил Максим Решетников.



Также глава Пермского края обозначил, что повестка ближайших лет – это кадры и их подготовка. «Все наши системы устарели, все наши госзадания, контрольные цифры приема не соответствуют потребностям экономики», – подчеркнул губернатор Прикамья.



Отметим, для улучшения инвестиционного климата в Пермском крае разработана «дорожная карта», в которую включили 161 мероприятие, и все они были успешно реализованы. Они включают создание различных институтов для бизнеса, которые позволяют активнее привлекать инвестиции, работа по организации инфраструктуры для малого и среднего предпринимательства, а также мероприятия по их поддержке. Особое внимание уделяется регуляторным инструментам для сокращения сроков проведения процедур, которые активно используют предприниматели. Например, с 36 до 28 дней сокращены сроки постановки на кадастровый учет, с 90 до 70 календарных дней сократилась процедура техприсоединения к электросетям, в сфере строительства были сокращены сроки по выдаче разрешений на проведение земляных работ с 20 до 5 дней и по выдаче градостроительного плана земельного участка с 30 до 20 дней.



Напомним, по итогам 2018 года в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Пермский край показал лучший результат за 5 лет: регион поднялся с 47 места на 22 позиции и занял 25 строчку.



Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название «регуляторная гильотина», предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы Правительство РФ разрабатывает законопроекты «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре)».



Конференция Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Информационного агентства России ТАСС проходит уже в седьмой раз в рамках Национальной предпринимательской инициативы «Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации». На ней представители бизнеса, власти, общественных объединений и институтов развития оценивают работу в уходящем году, систематизируют новый опыт, намечают планы на будущее и предлагают способы решения самых острых проблем ведения бизнеса в России.

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