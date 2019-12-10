Началось строительство нового водопровода для жителей Краснокамска

12:06 | 11.12.2019

Благодаря нацпроекту 57 тысяч жителей Краснокамска будут обеспечены качественной водой.



Началось строительство питающего водовода по ул. Кировоградской в Кировском районе Перми на участке от ул. Сысольской до ул. Липатова. Новая ветка водопровода позволит обеспечить 57 тысяч жителей Краснокамска качественной водопроводной водой. Подрядной организации предстоит обустроить около 4 км сетей. Подрядчик планирует завершить строительство водовода к концу 2020 года.



Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников обозначал важность модернизации коммунальных сетей и в первую очередь водопровода. «Это застарелая проблема нескольких территорий, но ее важно решить как можно скорее – это здоровье и комфорт жителей», - подчеркнул глава Прикамья.



Параллельно со строительством питающего водовода в Краснокамске ведутся работы по замене распределительных водопроводных сетей непосредственно внутри города. Подрядчик заменит 19 км ветхих водопроводных труб. Полностью все работы планируется завершить в 2022 году.



«Весь комплекс работ по переоснащению и строительству водопроводной сети позволит системно решить проблемы с водоснабжением города Краснокамск», – сообщил Александр Щицын, глава министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.



Всего в рамках федерального проекта «Чистая вода» Пермский край до 2024 года получит порядка 2 млрд рублей на модернизацию системы централизованного водоснабжения в муниципалитетах. На строительство водопроводной ветки в Краснокамск будет направлено около 190 млн рублей и еще 180 млн рублей - на замену ветхих водопроводных труб в Краснокамске.



Согласно нацпроекту «Экология», утвержденному указом президента РФ Владимира Путина, к 2024 году доля населения страны, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 90,8%, а доля городского населения – 99%. Проект реализуется в 83 субъектах Российской Федерации.

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