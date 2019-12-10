Пермь: новости дня
12:03 | 11.12.2019
Обновленные участковые пункты полиции готовы к открытию в пяти территориях Пермского края
Особое внимание при ремонте объектов уделяется формированию доступной среды. Кроме того, компьютерная техника на каждом рабочем месте подключается к информационным базам МВД России, что ускоряет работу участковых.
Об этом рассказал старший участковый Олег Рачёв. По его словам, самое главное в обновлении участковых пунктов полиции – повышение доступности для жителей. «Для граждан важно знать, что есть современный участковый пункт полиции, оснащенный подъемником для людей с ограниченными возможностями здоровья. В любое время сюда можно обратиться, на крыльце имеется кнопка вызова дежурного. Вместе со мной здесь будут работать 2 участковых уполномоченных. На профилактическом учете в нашем районе состоит 97 человек. Безусловно, комфортные условия работы и полностью автоматизированные места позволяют личному составу эффективно решать оперативные задачи», - говорит полицейский.
В конце октября первый отремонтированный участковый пункт был открыт в Перми на проспекте Парковом, 2. Сейчас он работает, прием ведут восемь участковых уполномоченных, инспектор по делам несовершеннолетних и зональный оперуполномоченный. Также ремонт участков полиции проводился еще в 13 муниципальных районах и городских округах, подавших заявки. Среди них Соликамск, Губаха, Кишерть, Кунгур и Кунгурский район, Пермь и Пермский район, Чайковский, Березники, город Кудымкар и Кудымкарский район, Октябрьский и Бардымский районы. При этом в каждом районе обновлялись не один, а несколько объектов. Планируется, что в 2021 году на всех 320 участковых пунктах полиции, заявленных к капремонту, работы будут завершены.
Напомним, бюджет региона на три года предусматривает для этого проекта 300 млн рублей (100 млн ежегодно).
Правительством Пермского края большое внимание уделяется не только улучшению материально-технического обеспечения полиции (ремонт участковых пунктов полиции, закупка транспортных средств). В бюджете региона заложены средства на поддержку других мероприятий по обеспечению безопасности. В частности, в будущем году начнется масштабное обновление спасательного оборудования Пермской краевой службы спасения, ежегодно обновляется автопарк подразделений противопожарной службы Пермского края, строятся новые и ремонтируются действующие пожарные депо.
© «Вечерние ведомости»
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