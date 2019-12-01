В Перми пройдет открытый фестиваль творчества для детей с особенностями здоровья

18:52 | 10.12.2019

11 декабря во Дворце народного творчества «Губерния» (улица Советской Армии, 4) состоится первый городской фестиваль творчества «Подари мечту». В нем примут участие более 400 учеников 1-11 классов школ и учреждений дополнительного образования, имеющих особенности в развитии.



Первый этап фестиваля включает в себя 7 мастер-классов, на которых дети смогут познакомиться с различными видами творчества, а также своими руками изготовить открытки, елочные игрушки и сладости. Кроме того, у ребят будет возможность попробовать себя в вокале и театральном искусстве, сыграть в игры и собрать конструктор «Лего».



На втором этапе участников ожидает праздничный концерт. В рамках концертной программы будут представлены различные формы работы с детьми с особенностями здоровья.



Фестиваль проводится детско-юношеским центром «Рифей» при поддержке департамента образования администрации Перми.

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