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18:47 | 10.12.2019

Проект победителей «Цифрового прорыва» из Прикамья позволит повысить качество оказания услуг ЖКХ

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН) подвела итоги деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Пермского края. В ходе мероприятия обсудили рейтинг управляющих компаний региона в сфере ЖКХ и предложения по его возможному дальнейшему развитию.

В частности, на встрече представителям управляющих компаний был презентован проект Единого портала жилищно-коммунальных услуг «Я - собственник», который в этом году стал одним из победителей всероссийского конкурса для программистов и разработчиков «Цифровой прорыв», организованного платформой «Россия – страна возможностей».

По словам руководителя команды Genesis, одного из разработчиков проекта «Я - собственник» Романа Грибкова, новое приложение позволит повысить прозрачность услуг, которые управляющие компании оказывают жителям многоквартирных домов, а также позволит собственникам квартир получать актуальную информацию в режиме онлайн.

«Инструмент, над которым мы работаем, в первую очередь позволит оцифровать процесс коммуникации жителей с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Это и передача показаний счетчиков, оплата услуг, размещение объявлений, проведение голосований по вопросам благоустройства – это все можно будет сделать в мобильном приложении или на портале. Кроме того, в сервисе можно будет вызвать домой мастера, а потом в этом же приложении оценить его работу и пр.», – рассказал Роман Грибков.

По итогам презентации сервис «Я - собственник» получил высокий интерес со стороны управляющих компаний. Ряд из них проявили желание войти в пилотный проект, реализацию которого планируется начать летом 2020 года.

Отметим, ранее, на Молодежном форуме, проект был презентован губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Кроме того, 9 октября на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров вице-премьер Максим Акимов анонсировал реализацию проекта в Пермском крае. В 2018 году проект «Единый портал жилищно-коммунальных услуг Пермского края «Я - собственник» также стал победителем конкурса «Молодежный резерв Прикамья».

Напомним, власти Прикамья уделяют много внимания цифровизации разных отраслей жизни и госуправления. На данный момент новые технологии внедряются в сфере здравоохранения («Единой информационной системе здравоохранения»), образования (ЭПОС.Школа), закупок (РИС «Закупки»), облачной бухгалтерии (к ней подключены 1850 из 2650 компаний), транспортной системы (внедрение единой транспортной карты и биометрии в 2020 году), а также в систему госуправления (портал с возможностью обратной связи «Управляем вместе», к которому уже подключено более 85 тыс. жителей) и др. Кроме того, в пяти городах Прикамья реализуется федеральный пилотный проект «Умный город». На форуме НТИ, который состоялся на прошлой неделе, губернатор Максим Решетников отметил, что цифровизация регионов дает стимул для развития местным IT-компаниям.

© «Вечерние ведомости»

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