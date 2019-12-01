Пермь: новости дня
18:47 | 10.12.2019
Проект победителей «Цифрового прорыва» из Прикамья позволит повысить качество оказания услуг ЖКХ
В частности, на встрече представителям управляющих компаний был презентован проект Единого портала жилищно-коммунальных услуг «Я - собственник», который в этом году стал одним из победителей всероссийского конкурса для программистов и разработчиков «Цифровой прорыв», организованного платформой «Россия – страна возможностей».
По словам руководителя команды Genesis, одного из разработчиков проекта «Я - собственник» Романа Грибкова, новое приложение позволит повысить прозрачность услуг, которые управляющие компании оказывают жителям многоквартирных домов, а также позволит собственникам квартир получать актуальную информацию в режиме онлайн.
«Инструмент, над которым мы работаем, в первую очередь позволит оцифровать процесс коммуникации жителей с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Это и передача показаний счетчиков, оплата услуг, размещение объявлений, проведение голосований по вопросам благоустройства – это все можно будет сделать в мобильном приложении или на портале. Кроме того, в сервисе можно будет вызвать домой мастера, а потом в этом же приложении оценить его работу и пр.», – рассказал Роман Грибков.
По итогам презентации сервис «Я - собственник» получил высокий интерес со стороны управляющих компаний. Ряд из них проявили желание войти в пилотный проект, реализацию которого планируется начать летом 2020 года.
Отметим, ранее, на Молодежном форуме, проект был презентован губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Кроме того, 9 октября на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров вице-премьер Максим Акимов анонсировал реализацию проекта в Пермском крае. В 2018 году проект «Единый портал жилищно-коммунальных услуг Пермского края «Я - собственник» также стал победителем конкурса «Молодежный резерв Прикамья».
Напомним, власти Прикамья уделяют много внимания цифровизации разных отраслей жизни и госуправления. На данный момент новые технологии внедряются в сфере здравоохранения («Единой информационной системе здравоохранения»), образования (ЭПОС.Школа), закупок (РИС «Закупки»), облачной бухгалтерии (к ней подключены 1850 из 2650 компаний), транспортной системы (внедрение единой транспортной карты и биометрии в 2020 году), а также в систему госуправления (портал с возможностью обратной связи «Управляем вместе», к которому уже подключено более 85 тыс. жителей) и др. Кроме того, в пяти городах Прикамья реализуется федеральный пилотный проект «Умный город». На форуме НТИ, который состоялся на прошлой неделе, губернатор Максим Решетников отметил, что цифровизация регионов дает стимул для развития местным IT-компаниям.
© «Вечерние ведомости»
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