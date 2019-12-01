Пермь: новости дня
18:23 | 10.12.2019
Жителям Прикамья презентовали масштабный культурно-социальный проект «Театральная Россия»
В основе проекта лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в прямой трансляции и записи. Посредством высокоскоростного интернета и современных технологий осуществляется прямая трансляция спектаклей из знаменитых театров двух столиц на широкие экраны кинотеатров в различных городах России.
Как отмечает министр культуры РФ Владимир Мединский, проект «Театральная Россия» проходит уже пятый год, успешно выполняя роль популяризации лучших отечественных театральных постановок, делая театральное искусство более доступным для удаленных уголков страны. «Формат театра в кино посредством современных технологий расширяет границы, привлекая молодую аудиторию к достижениям театрального искусства. Особое место в проекте занял спецпроект «Театральная палитра», который был сформирован в этом году и дает возможность увидеть киноверсии спектаклей бесплатно», - подчеркивает Владимир Мединский.
О проекте «Театральная Россия», репертуаре и планах на 2020 год рассказали генеральный продюсер Эльмира Щербакова и солистка театра «Геликон-Опера», обладательница чудесного меццо-сопрано Ирина Рейнард. Для зрителей она исполнила арию Кармен из одноименной оперы.
В рамках проекта также состоялся показ киноверсии спектакля «Василий Теркин» в постановке Архангельского драматического театра. Данный спектакль — попытка восстановить в памяти мифического героя Василия Теркина, героя эпоса и в то же время — героя живого, настоящего. Сюжет спектакля начинается в настоящем. Герои — три молодых человека и девушка — приходят на заброшенный чердак (на сцене зритель видит балки, поддерживающие крышу, и множество старых вещей: патефон, чемоданы, шинели), находят книгу Твардовского, начинают читать ее вслух и «разыгрывать», поочередно подхватывая отдельные слова и фразы. Четверо актеров разыграют этот текст — сначала в шутку, а затем… и сами не заметят, как он приобретет для них глубокий смысл. Неслучайно жанр спектакля — реставрация в одном действии.
Спектакль стал лауреатом в номинации «Ни пуха ни пера» на фестивале «Подмосковные вечера-2016» (Мытищи), получил главный приз на фестивале «У Троицы» (Сергиев Посад), а также был участником фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры-2017». Он был выбран не случайно, ведь в следующем году - юбилей великой победы. Кроме того, произведение Александра Твардовского «Василий Теркин» входит в школьную программу.
«В Год театра более 2000 мест по всему миру увидят постановки проекта «Театральная Россия» – в «Русских домах» за границей и в разных городах России. На днях мы были в Оханске в Школе искусств, где дети смотрели спектакль «Василий Теркин» в постановке Архангельского драматического театра, нужно было видеть их прекрасные глаза. Это счастье, когда ты делаешь свою работу и понимаешь, что это для них - для тех, кто хочет думать. Театр – это вообще история про работу души и работу мозга», - отметила генеральный продюсер проекта Эльмира Щербакова.
Также организаторы проекта предлагают школьникам принять участие в конкурсе сочинений. Прием проектов участников конкурса сочинений проводится на email: theatrecompetition@mail.ru. Лучшие ученики будут награждены поездкой в Москву и походом в театр на живой спектакль.
В проект «Театральная Россия» входят постановки Пермского театра оперы и балета и Пермского академического Театра-Театра.
© «Вечерние ведомости»
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