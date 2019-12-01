В Перми и Добрянке заменят лифты в домах, где проживает около 6 тысяч человек

18:14 | 10.12.2019

Фонд капитального ремонта объявил аукцион на замену 137 лифтов в Перми и Добрянке.



Информация об этом размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Подрядчик должен будет заменить 137 лифтов в 52 многоквартирных домах Перми и Добрянки. В общей сложности в них проживает порядка 6 тысяч человек. Победитель аукциона обязан выполнить работы в течение 300 календарных дней с даты заключения договора. Максимальная цена контракта составляет порядка 342 млн руб.



«К участникам торгов предъявляются серьезные требования, направленные на обеспечение высокого качества выполненных работ. Так, например, компания должна состоять в реестре квалифицированных подрядных организаций, а также иметь допуск к работе с лифтами. На сегодня замена лифтового оборудования – одна из приоритетных задач Фонда капитального ремонта. Если лифты в доме отслужили положенный срок службы в 25 лет, собственники дома имеют право заменить их по программе капитального ремонта в приоритетном порядке», - пояснил Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае.



Всего в Прикамье в рамках реализации региональной программы по капитальному ремонту уже заменено 730 лифтов в 281 многоквартирном доме. Еще в 96 домах работы ведутся. Договоры заключены с ОАО «Первая лифтовая компания» и ООО «Щербинский лифтостроительный завод». Работы выполнены в Перми, Соликамске, Березниках, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, Чайковском, Губахе и Чернушке.



Всю необходимую информацию по замене лифтового оборудования жители могут получить на сайте Фонда капитального ремонта, в официальных группах сообщества в социальных сетях и по телефону горячей линии 8-800-700-63-72 (звонок бесплатный).

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