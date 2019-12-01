В Перми внесен ряд поправок в порядок заключения соглашения между застройщиками и муниципалитетом

18:10 | 10.12.2019

Состоялось заседание рабочей группы по подготовке порядка заключения соглашения между муниципалитетом и застройщиком при строительстве соцобъектов ко второму чтению. Обсуждение поправок продолжится.



Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, после утверждения порядка в первом чтении в ноябре 2019 года поступило 55 поправок к документу. Каждое из поступивших предложений рассмотрели на заседании специальной рабочей группы, куда вошли специалисты городской администрации, депутаты гордумы.



Среди принятых на рабочей группе изменений – предложения, носящие уточняющий и редакционный характер, а также ряд сутевых поправок.



Одна из принятых поправок – ведение реестра заключенных соглашений, который подлежит размещению на официальном сайте администрации города. Информация будет обновляться не реже одного раза в квартал.



Также была внесена поправка, касающаяся финансирования строительства социальных объектов. Так, в случае выбора застройщиком способа безвозмездного финансирования денежные средства в городской бюджет предложено перечислять за вычетом размера налога на прибыль.



В ходе обсуждения рассмотрен вопрос о привязке строящихся по соглашению социальных объектов к жилью, которое планирует возвести застройщик. Члены рабочей группы поддержали предложенную поправку. Теперь строительство детских садов и школ, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры Перми, будет осуществляться в границах той функциональной зоны, где планируется построить жилой дом, либо на ближайшей к этой функциональной зоне территории. Документ также дополнили поправкой, предусматривающей размещение детских садов во встроенно-пристроенных помещениях будущего жилого дома. В этом случае вместимость социального объекта должна составлять не менее 150 мест.



– Для нас важно, чтобы порядок заключения соглашения учитывал интересы всех сторон: строителей, администрации и жителей города. Именно поэтому в рамках подготовки документа ко второму чтению поступило большое количество поправок. В случае утверждения документа первые соглашения с застройщиком можно будет заключать уже в следующем году, – прокомментировала Ольга Немирова, заместитель главы администрации города.



Напомним, рассмотрение документа во втором чтении запланировано на декабрьском пленарном заседании гордумы.

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