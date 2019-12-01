Перепись населения страны продлится до декабря 2020 года

15:32 | 10.12.2019

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, на нее выделяется 30 миллиардов рублей.



Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, в отдаленных и труднодоступных регионах - период увеличили - все начнется с 1 апреля и будет продолжаться до 20 декабря следующего года. Как пояснил премьер, «предварительные итоги подведут наши коллеги в апреле 2021 года, окончательные уже в 2022 году. Полученные результаты должны повысить эффективность госполитики, управленческих решений, начиная от экономики и заканчивая социальными решениями».



Эта перепись впервые в истории станет цифровой: ее можно будет пройти на портале госуслуг в спецразделе. Все переписчики будут оснащены планшетами с мобильным приложением переписчика с электронным переписным листом и встроенным картографическим сервисом. Таким образом, большинство данных переписи 2020 года будет сразу собираться в цифровом виде, что существенно облегчит передачу и дальнейшую обработку информации.



Отметим, к организации и проведению Всероссийской переписи населения подключатся 20 тысяч волонтеров, в том числе и добровольцы, проживающие в Пермском крае. Готовность принять участие как в проведении информационного сопровождения переписи, так и в качестве переписчиков уже выразили студенты пермского политеха.

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