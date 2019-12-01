«Т Плюс» проверила режимы теплоснабжения в микрорайоне Владимирский

15:30 | 10.12.2019

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» провели проверку режимов теплоснабжения в микрорайоне Владимирский. Выездные проверки состоялись по адресам, откуда поступили сигналы от жителей по отоплению в квартирах. Изучив ситуацию на месте, теплоэнергетики выяснили, что часть жителей мерзли по вине управляющих компаний. Наибольшее количество нарушений установлено в домах, обслуживаемых ООО УК «Владимирский» (ранее – ООО УК «Жилсервис»).



Например, в двух зданиях – по ул. Минина, 5 и ул. Коломенской, 24 – в комнатах зафиксировано +20 градусов. Теплоэнергетики выявили, что теплопринимающие установки зданий были не отрегулированы должным образом, а внутридомовые сети не подготовлены к отопительному сезону. Причина в том, что УК «Владимирский», отвечающая за эти дома, не провела промывку батарей и не выполнила ремонты инженерных коммуникаций.



Энергетики напоминают: в зону ответственности обслуживающих организаций входит устранение «завоздушивания» стояков, проверка радиаторов обогрева в квартирах и контроль над исправностью запорной арматуры в подвалах. По всем вопросам, связанным с отоплением в квартирах, жители могут обращаться в свои УК и ТСЖ. Проверки показывают, что ряд жилищных организаций не выполняют свои обязательства, что приводит к снижению качества отопления.



Для ряда домов по рекомендациям энергетиков была проведена регулировка внутридомовых сетей. В результате в домах по ул. Минина, 5, Пихтовой, 10, Краснополянской, 9, 26 температура воздуха в квартирах составляет от +21 до +23 градусов. Ранее жильцы этих домов обращались в тепловую инспекцию с просьбой провести проверку, на которую энергетики оперативно отреагировали и помогли исправить ситуацию.



В настоящее время «Т Плюс» обеспечивает надежную подачу отопления в жилые дома. Теплоноситель поступает в жилища с нормативными параметрами температуры и давления. В квартирах горожан обеспечивается нагрев воздуха в соответствии с установленными требованиями.



О ситуации с теплоснабжением своего дома жители могут сообщить в call-центр «Пермской сетевой компании» по телефону (342) 243-72-99.

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