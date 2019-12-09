За 2019 год в Перми создано 800 новых мест для школьников и порядка 700 мест для дошколят

13:49 | 10.12.2019

Администрация Перми на протяжении нескольких лет системно занимается созданием социальной инфраструктуры для маленьких пермяков – возводятся детские сады и школы, создаются места в существующих учреждениях, строятся спортивные площадки и стадионы при школах.



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, в начале этого года после капитального ремонта открылся корпус детского сада №261 в Кировском районе на улице Херсонской, 2. Весной принял воспитанников новый корпус детского сада «Гармония» на улице Чернышевского, 17в. Летом свои двери открыл третий корпус детского сада «Эрудит» в Мотовилихе на улице Агатовой, 26. Его в муниципальную собственность передал застройщик микрорайона – компания «Девелопмент-Юг». Отметим, что во всех этих учреждениях созданы места для детей ясельного возраста. Их открытие позволило решить вопрос территориальной доступности услуг дошкольного образования в микрорайонах Крым и Ива-1. Таким образом, 705 малышей смогли пойти в детский сад ближе к дому.



Эта работа продолжается. Так, до конца года компания-застройщик «КОРТРОС-Пермь» должна завершить строительство детского сада в ЖК «Гулливер», после чего в рамках заключенного с краевыми и городскими властями соглашения передать его в муниципальную собственность. В планах городских властей – строительство детских садов по улицам Плеханова, 63 и Желябова, 16б в Дзержинском районе, по улице Евгения Пермяка, 8а в Мотовилихе, по улице Байкальской, 26б в Кировском районе.



Помимо создания новых мест в муниципальных детских садах департамент образования в этом году запустил новый проект «Пермские ясли». Он предполагает реализацию альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования. Так, впервые появились семейные дошкольные группы. Они функционируют как структурное подразделение муниципальных детских садов «Конструктор успеха», «АртГрад» и «Экосад». В рамках нацпроекта «Демография» на базе детского сада №96 (улица Клары Цеткин, 17а) открыт консультационный центр для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения. В центре родители смогут получить помощь по различным вопросам воспитания и обучения, в том числе детей раннего возраста, принять участие в мастер-классах и игровых мероприятиях. Также департамент образования прорабатывает правовые основы внедрения таких форм, как «сертифицированная няня» и «ясли-спутник».



Эпоха строительства школ началась в Перми в 2015 году с открытия нового корпуса гимназии №11 им. Дягилева. С этого момента было введено в эксплуатацию еще 3 здания: 2 корпуса-тысячника в Свердловском и Дзержинском районах, а также новая школа «Мастерград» на 1200 учащихся. Кроме того, были капитально отремонтированы школы №14 и «Город дорог». В 2019 году городские власти открыли новый корпус школы №30 в микрорайоне Вышка-2, начали возведение нового корпуса школы №93 и гимназии №3, капитальный ремонт школы №127. Компания-застройщик «Сатурн-Р» в рамках соглашения с краевыми и городскими властями возводит школу в микрорайоне Красные казармы, после чего передаст здание в муниципальную собственность. Завершить работу компания планирует в 2020 году. На очереди – начало реконструкции школы №22, а также начало строительства новых корпусов школы по улице Юнг Прикамья и гимназии №17.



После каждой крупной стройки или ремонта обновляется и образовательная программа, а также создается доступная среда для детей с особенностями здоровья.



Активно развивается спортивная инфраструктура образовательных учреждений. Так, в этом году новые спортобъекты открылись при школах №41, №82, «Траектория» (школа №48). Также благодаря взаимодействию городских властей с компанией «Лукойл» новые стадионы появились у школ №115 и №122. Отметим, что в свободное от учебной и внеурочной деятельности время стадион доступен и для жителей. Для этого в администрации школы необходимо получить электронную карту доступа.



- Внушает оптимизм то, что в Перми ремонтируют и строят новые школы, - отмечает председатель Совета родителей города Перми Михаил Смирнов. Необходимо ежегодно ремонтировать и строить столько школ, сколько требуется для обеспечения обучения детей в одну смену. Не менее важной задачей является комплектация образовательных учреждений компетентными кадрами и повышение престижа учительской профессии. Что касается строительства спортивных объектов – это необходимость. Важно, чтоб стадионы и спортплощадки создавались в нужном месте и с соответствующим качеством. Это должны быть максимально продуманные и согласованные со специалистами по физической культуре объекты, в рамках единой городской концепции, с адекватным инвентарем – турниками, брусьями, беговыми дорожками. По нашему мнению, нет необходимости делать дорогие и масштабные проекты, важнее, чтобы они строились быстро и там, где есть реальная потребность. Важной частью этой работы является обеспечение доступа и информирование населения об имеющейся инфраструктуре. Этой осенью мы запустили опрос управляющих советов школ о доступности спортивной инфраструктуры школ для населения. Люди пишут, им эта тема важна.

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