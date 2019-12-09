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13:38 | 10.12.2019

19-летняя пермячка представит Россию на мировом первенстве по профмастерству Worldskills в Шанхае

19-летняя жительница Прикамья Анастасия Башкирцева, оператор станков с программным управлением ПАО «Протон-ПМ» ((входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос» – Прим. ред.), вошла в расширенный состав национальной сборной Worldskills Russia. Девушка получила возможность представить страну в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» на мировом первенстве по профессиональному мастерству в Шанхае в 2021 году.

Всего в расширенный состав нацсборной вошли пять человек. Подготовка кандидатов для участия в мировом первенстве будет проходить на базе Академии DMG MORI в течение двух лет. Промежуточным стартом станет чемпионат EuroSkills, который состоится в 2020-м в Санкт-Петербурге.

Отбор проходил в конце ноября в Москве, на базе учебного центра Академии DMG MORI. Анастасия Башкирцева показала лучший результат среди 14 участников, в числе которых были победители и призеры национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». На отборочное задание отводилось 4 часа, в течение которых требовалось разработать управляющую программу для станка и выполнить деталь. За каждым кандидатом наблюдали эксперты – участники мирового чемпионата WorldSkills в Абу-Даби (2017) в составе сборной России. Помимо стандартных требований к выполнению заданий оценивались навыки работы, психологический настрой, качество измерений и другие моменты.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отметил значимость движения для развития компетенций. По словам главы региона, в крае необходимо ускорить создание центров WorldSkills. Так, в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, к концу 2024 года в Пермском крае будет оснащено современным оборудованием не менее 50 мастерских, а в половине техникумов и колледжей внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. Это позволит модернизировать профессиональное образование, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.

По словам заместителя исполнительного директора по персоналу ПАО «Протон-ПМ» Андрея Шишкина, результат, показанный Анастасией Башкирцевой в отборе, в очередной раз подтверждает качество подготовки операторов и наладчиков в Центре дуального образования предприятия: «Более того, сегодня совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» и НПО Энергомаш мы прорабатываем вопрос о формировании на базе этой образовательной площадки отраслевого центра компетенции по фрезерным и токарным работам на станках с ЧПУ. Это позволит тиражировать лучшие практики и на другие предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения и отрасли в целом».

Отметим, в свои 19 лет Анастасия Башкирцева уже стала победительницей регионального чемпионата «Молодые профессионалы Пермского края», отраслевого чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса» и национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019. Девушка работает в Центре дуального образования ПАО «Протон-ПМ». Здесь же, при участии опытных наставников, сертифицированных экспертов WorldSkills – руководителя центра Антона Пономарева и мастера производственного обучения Александра Куклина – она совершенствовала свое профессиональное мастерство и готовилась к первенствам.

© «Вечерние ведомости»

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