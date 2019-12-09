Двух пермяков выселили из квартиры за антисанитарию

12:55 | 10.12.2019

Судебные приставы Перми исполнили решение суда о выселении двух жильцов из трехкомнатной квартиры. Причинами крайних мер, как рассказали в УФССП по Пермскому краю, стали антисанитария и многотысячные долги за коммунальные услуги.



Квартира расположена в многоэтажке по ул. Тургенева и является муниципальной собственностью. Отец и сын жили здесь на основании договора социального найма, но его условия не соблюдали: не оплачивали коммунальные счета, порядок не поддерживали, и жилье превратилось в рассадник тараканов, клопов и мышей. Соседи не раз жаловались председателю ТСЖ на зловоние, исходящее из квартиры и распространяющееся по всему подъезду. В итоге городская администрация через суд добилась расторжения договора соцнайма и выселения неблагополучных жильцов.



Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району. В назначенный день сотрудники ФССП вместе с представителем взыскателя прибыли на место для проведения процедуры выселения. Увиденное неприятно поразило даже повидавших всякое судебных приставов. В квартире не было санузла, зато был отвратительный запах; на полу разместились горы бытового мусора, полчища тараканов и мух, а из ценного имущества наличествовал лишь кот.



Должники обрадовались визиту судебных приставов, ведь на улице они не останутся: по решению суда им предоставлено другое жилое помещение, меньшей площадью, но со всеми необходимыми удобствами. Сборы были недолгими. Прихватив с собой кота, граждане отправились на новое место жительства, где, по их собственному признанию, наконец-то можно будет помыться. А городской администрации теперь предстоит привести антисанитарную квартиру в порядок, после чего ее передадут нуждающемуся квартиросьемщику.

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