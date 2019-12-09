Первыми пассажирами «Ласточки» Пермь – Екатеринбург – Пермь стали около 130 человек

12:28 | 10.12.2019

9 декабря в первый рейс маршрутом «Пермь – Екатеринбург – Пермь» отправился электропоезд «Ласточка». Дату запуска ранее анонсировал губернатор Пермского края Максим Решетников.



Первыми пассажирами скоростного поезда на новом маршруте стали порядка 130 человек: 76 выехали со станция Пермь II, еще около 60 – выехали из Екатеринбурга в Пермь. Маршрут электропоезда проходит через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск.



Одним из первых пассажиров «Ласточки» до Екатеринбурга стал Виктор Берсенёв. Он регулярно ездит в соседний регион к внукам. «В Екатеринбург езжу часто. Раньше ездил на машине, автобусе и в плацкартном вагоне. Теперь, думаю, пользоваться буду только «Ласточкой». Быстро и, главное, комфортно. Очень удобное время. Утром уезжаешь и уже практически целый день там проводишь - это очень хорошо. И условия какие - и просторно, и светло, и уютно. Прекрасно», - поделился впечатлениями он.



Ранее губернатор Максим Решетников отмечал, что «Ласточки» в Прикамье пользуются большим спросом у жителей. «Когда на направлении появляется «Ласточка», мы видим, насколько увеличивается пассажиропоток. Люди пересаживаются с автомобилей, автобусов, потому что это удобно. Мы и дальше будем с коллегами из РЖД расширять эту практику. Край заинтересован в том, чтобы «Ласточки» выходили на новые маршруты», - подчеркнул Максим Решетников.



Электропоезд будет отправляться из Перми в 6.27 и прибывать в Екатеринбург в 11.43. Время в пути 5 часов 16 минут. Обратно из Екатеринбурга «Ласточка» выйдет в 17.16. Прибытие поезда в Пермь в 22.52. Время в пути 5 часов 36 минут.



Состав класса – «Стандарт». «Ласточка» отличается от обычных электропоездов не только современным дизайном, но и уровнем комфорта в салоне: климат-контроль, удобные сиденья, усиленная шумоизоляция. Электропоезда «Ласточка» появились в Пермском крае 1 ноября 2018 года. Два состава по пять вагонов курсируют в двух направлениях – из Перми в Верещагино и из Перми до Кишерти, совершая утренние, дневные и вечерние рейсы. С ноября 2018 года «Ласточки» перевезли в Пермском крае более 450 тыс. пассажиров. За год пассажиропоток на данных направлениях увеличился на 30%.

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