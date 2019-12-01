Липецкая область перенимает у Пермского края опыт цифровизации в сфере закупок

18:35 | 9.12.2019

Пермский край посетила делегация правительства Липецкой области. Целью поездки стало знакомство с региональной информационной системой в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. В ходе визита делегация провела ряд рабочих встреч в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, а также познакомилась с деятельностью ГБУ «Центр организации закупок».



Для гостей региона была проведена презентация региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края (РИС «Закупки») и презентация единой системы управления финансово-хозяйственной деятельностью региона (облачной бухгалтерии). Помимо прочего, представители минзакупок поделились опытом централизации и стандартизации закупочной деятельности.



Ранее, на встрече с представителями правительства Челябинской области, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что все регионы РФ сейчас движутся в общем направлении, решая поставленные президентом России задачи, и взаимный обмен опытом позволяет повышать эффективность выполнения поставленных задач, экономя ресурсы.



Заместитель начальника управления финансов Липецкой области Елена Заболотная отметила качественный подход к формированию отчётных данных по обязательной контрактации и исполнению контрактов, подчеркнула, что это сегодня особенно важно и актуально в части реализации национальных проектов.



«Мы увидели не просто систему централизации управления финансово-хозяйственной деятельности, а цельную модель управленческой структуры с очень качественной управленческой отчетностью. И, конечно, мы думаем, как этот опыт использовать у себя», – отметила Елена Заболотная.



По итогам переговоров стороны договорились о плановом подписании соглашения, в рамках которого можно будет осуществить передачу информационных систем Пермского края Липецкой области.



Напомним, РИС Закупки ПК была внедрена в 2018-2019 годах. За время использования системы существенно повысилась управляемость закупочного процесса, динамика контрактации закупок органов власти. Автоматизированное формирование типовой документации позволило существенно сократить временные затраты, подготовку документов, соблюдение сроков проведения мероприятий. На сегодняшний день готовится лицензионное соглашение на предоставление прав использования РИС «Закупки ПК» с Республикой Саха (Якутия) и Пензенской областью.

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