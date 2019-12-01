Общественная палата предложила рассказывать школьникам о благотворительности

17:54 | 9.12.2019

Общественная палата РФ предлагает включить в школьную программу тему благотворительности и милосердия, говорится в проекте доклада ОП России «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год».



«Важность благотворительности для развития гражданского общества трудно переоценить, ведь бескорыстная помощь ближнему — это универсальная ценность для всех цивилизаций, культур и религий», - сказано в документе.



В качестве положительного примера реализации подобной программы члены ОП приводят Санкт-Петербург, где в благотворительной акции «Белый цветок» участвуют все школы города, проводятся «Уроки доброты», а школьники младших классов изготавливают около 70 тысяч белых цветов в поддержку тяжелобольных сверстников.



Общественная палата планирует систематизировать опыт различных регионов и совместно с Министерством образования и науки подготовить специальные рекомендации для учебных заведений. Целью этой разработки является вовлечение детей в благотворительность.



Отметим, на VI Свято-Елисаветинском форуме «Белый Ангел России. Дела милосердия» губернатор Максим Решетников подчеркнул, что благотворительность – это не только финансовая поддержка тем, кто нуждается. Это любые благие дела, которые идут от сердца.

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