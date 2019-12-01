Стенд Пермского края посетили более 70% всех гостей форума «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи

17:50 | 9.12.2019

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил о желании приехать в Пермь, чтобы предметнее познакомиться с наработками Прикамья в области Национальной технологической инициативы (НТИ).



Пермский край выступил региональным партнером форума «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи с 5 по 7 декабря. Масштабное инновационное событие объединило лидеров цифровой индустрии. За три дня работы гостями и участниками форума стало порядка 1400 человек, из них более 1000 посетили стенд Пермского края. Таким образом, с наработками Пермского края в области НТИ ознакомились более 70% всех гостей форума.



Открывая форум, заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов подчеркнул, что во всем мире происходят структурные изменения, на смену индустриальной модели развития приходит экономика знаний, и цифровые технологии становятся главным фактором социально-экономического роста. Сегодня в России реализуется ряд программ, направленных на поддержку высокотехнологичных отраслей и стимулирование научно-технического развития российских компаний, таких, как Национальная технологическая инициатива.



На стенде Пермского края были представлены проекты 22 компаний Пермского края шести рынков НТИ: «Технет», «Хелснет», «Нейронет», «Автонет», «Энерджинет», «Фуднет», а также продукция кластера «Фотоника» (организация-координатор кластера – ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»), экосистема Национальной технологической инициативы Пермского края, структуры поддержки и сервисы, содействующие росту технологических «компаний-носорогов» (выручка таких компаний составляет более 500 млн рублей), системный подход к развитию НТИ в регионе.



Свое внимание на пермские разработки обратили федеральные эксперты. Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович выразил желание приехать в Пермь и подробно познакомиться проектами НТИ, представленными на стенде региона. Также наработки пермских компаний успели оценить генеральный директор АО «РВК» Александр Повалко, генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов. Они отметили высокий потенциал инновационных разработок пермских компаний.



Глава Прикамья Максим Решетников подтвердил востребованность потенциала, сформированного в крае, который активно развивается последние годы: «Важно, что компании проходят скрупулезную экспертизу, и в это время, как правило, выясняется более четко – куда развиваться, кто конкуренты, что необходимо усилить, что называется, «огранка алмазов». Компании, которые у нас сегодня представлены и в целом по региону, получили самые высокие оценки – по качеству проектов, по наличию стратегий, по четкости заявок, по технологиям. Поэтому, конечно, это мероприятие для региона крайне важно. Многие воспринимают дорожные карты проектов как набор бумаг. Нет, это не только про бумаги. Это, в первую очередь, про движение, про коммуникации, про то, что государство на сегодняшний момент в общем выстраивает систему поддержки».



Также технологиями пермских компаний заинтересовались РВК, Фонд Бортника и другие инвест-фонды. Частные компании выступили с предложениями расширять экспансию пермских разработок на страны Ближнего Востока, Европы, Азии. Как рассказал генеральный директор пермской компании «МБКИ» (Международное бюро коммерциализации инноваций) Максим Политов, на форуме были компании, которым интересно подключение к платформе AWTOR по социально-экономическим параметрам, по определению типа человека, по определению уникальности ответов для человека. «Можно сказать, другие компании желают предоставить нам данные для усовершенствования и создания нашего ресурса в более емком виде. Наш проект интересен всем, потому что он может вывести технологические компании на совершенно новый уровень. В настоящее время прорыв возможен только тогда, когда мы используем ресурсы человека в симбиозе с ресурсами машинного интеллекта», - подчеркнул Максим Политов.



Отметим, компания «МБКИ» представила проект AWTOR (направление «Нейронет») – нейросетевую платформу для решения технических, технологических и социальных противоречий. Иными словами, AWTOR – это искусственный интеллект, который изобретает по запросу пользователя, помогая разработчику разрабатывать продукт гораздо быстрее.



Напомним, по итогам осмотра стенда губернатор Максим Решетников дал несколько поручений, в частности, министру экономического развития Пермского края рассмотреть варианты размещения НТИ-стартапов, по аналогии с технопарками. Необходимо, чтобы созданная там инфраструктура, в том числе административное и консультативное сопровождение со стороны краевых властей, позволили ускорить развитие стартапов.



Кроме того, в рамках форума состоялась церемония награждения лидеров инновационной экосистемы за развитие технологического потенциала России. Пермский край стал лучшим по внедрению регионального стандарта Национальной технологической инициативы (НТИ). Награду вручил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков министру экономического развития и инвестиций Пермского края Максиму Колесникову. Прикамье стало единственным регионом, удостоившимся такой награды.



Форум организован РВК и Платформой Национальная технологическая инициатива (НТИ) при поддержке Правительства РФ. Главными темами обсуждений стали вопросы, связанные с реализацией технологической политики России, оценка текущих результатов и формирование стратегии на ближайшие 15 лет. Программа форума охватила специализированные темы, актуальные для каждого из 12 рынков, включенных в перечень НТИ.



«Дорожная карта» НТИ в Пермском крае подписана 14 февраля 2019 года для формирования инновационной экосистемы с целью ускоренного роста и развития пермских технологических компаний и, как следствие, высокотехнологичного сектора экономики края. В рамках исполнения «дорожной карты» в регионе создан региональный проектный офис НТИ («одно окно» на базе АИР), проведена инвентаризация проектов и компаний в логике НТИ, организована подготовка заявок (проектов) в фонды НТИ, проведено обучение руководителей инновационной экосистемы, осуществлена корректировка конкурса региональных исследовательских групп в логике НТИ.



«Воронка» проектов НТИ в Пермском крае сегодня представлена следующим образом: выявлено и проанализировано – 103 проекта, принято в проработку – 70 проектов, заявлено в фонды НТИ – 18 проектов.

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