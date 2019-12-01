Пермские учреждения признаны лучшими по созданию условий доступности для маломобильных граждан

17:43 | 9.12.2019

Определены победители конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края в номинации «Лучший муниципальный объект по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан». Среди них – школа №154 и бассейн «Рекорд».



Победителем в подноминации «Образование» стала пермская школа №154 для обучающихся с особенностями здоровья. Учреждение стало лучшим из 8 объектов образования, представленных на конкурс от Оханского, Октябрьского, Чусовского, Соликамского городских округов, ЗАТО Звездный, Пермского района и Кишертского муниципального района. Образовательная программа школы №154 адаптирована для детей с особенностями здоровья, а для удобства их передвижения здесь обустроен пандус, предусмотрен лифт, расширены дверные проемы в коридорах и кабинетах.



Победу среди трех заявленных учреждений в подноминации «Физическая культура и спорт» одержал новый спортивный комплекс с бассейном «Рекорд» в Дзержинском районе Перми. Он был открыт в начале этого года. Здесь оборудован пандус, а также подъемник для спуска-подъема инвалидов в воду. По муниципальной программе в бассейне занимаются плаванием 100 пермских детей с инвалидностью. В свободное от занятий тренировочных групп время бассейн доступен для жителей микрорайона и всех желающих.

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