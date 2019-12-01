Пермь: новости дня
15:11 | 9.12.2019
Пермская разработка станет основой проектов НОЦ мирового уровня
В Пермском крае как регионе, где создан один из пяти научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование», было принято решение синхронизировать программы НОЦ с программой национальной технологической инициативы.
Как отметил Николай Косвинцев, руководитель направления «Экосистема НТИ в Пермском крае» краевого Агентства инвестиционного развития, первым проектом, который начнет эту синхронизацию, является виртуальное заводоуправление компании, разработанное компанией «Виртуальные производственные системы». В части национальной технологической инициативы эта система подразумевает уберизацию производства (термин «уберизация» - внедрение компьютерных интерфейсов для проведения прямых сделок между клиентами и поставщиками услуг в обход посредников), а в части НОЦ – технологии безлюдного производства.
Задача такого проекта — снизить уровень опасности для сотрудников шахты и применять технологии, минимизирующие риск в отношении человека. Например, в шахте работает специализированный транспорт, который также становится беспилотным, им нужно управлять, передавать задачи. Система автоматизирована, и устройства должны синхронизироваться между собой и выполнять общие задачи до запрограммированного результата. Помимо шахт это могут быть цифровые месторождения, техническое обслуживание, ремонты на аутсорсинге и другие виды работ. Таким образом, концепция «Виртуальной фабрики» станет основой проектов НОЦ мирового уровня.
Руководитель проекта «Виртуальная фабрика», советник генерального директора компании «Виртуальные производственные системы» Олег Пономарев:
- Проект «Виртуальная фабрика» сегодня плотно взаимодействует с пермским научно-образовательным центром, чтобы стать связующим звеном с рынками национальной технологической инициативы. Основная идея проекта — сократить время организации производства и вывода на рынок новой продукции. Для этого наша команда работает над созданием предприятия-агрегатора — центра управления территориально распределенной сетью парка ЧПУ-станков с использованием технологий больших данных и машинного обучения.
В настоящее время компания «Виртуальные производственные системы» ожидает решения по поддержке проекта. На реализацию «Агрегатора сетевых распределенных производственных мощностей» компания может получить более 250 млн руб. от Фонда поддержки проектов НТИ, свою заинтересованность в реализации проекта выразили также VEB Ventures, «ВЭБ Инжиниринг», предприятия «Роскосмоса» и «Ростеха».
Напомним, проект «Агрегатор сетевых распределенных производственных мощностей» входит в один из шести представленных на стенде Пермского края в Сочи рынков НТИ – рынок «Технет». Компания «Виртуальные производственные системы» представила систему управления распределенными производствами. Это новая форма организации производства на основе технологий, которые позволяют использовать в виде единого объекта виртуальную модель всех организационных, технологических, логистических и прочих процессов на предприятии и между ними.
© «Вечерние ведомости»
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