В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав граждан в сфере оплаты труда

13:54 | 9.12.2019

13 декабря с 11:00 до 12:00 в городском call-центре состоится прямая линия с участием представителей городской и краевой прокуратуры, Государственной инспекции труда в регионе, Пермского крайсовпрофа.



Пермяки смогут задать вопросы, касающиеся соблюдения прав граждан в сфере оплаты труда. В частности, нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы, наличия задолженности, выплаты зарплаты «в конвертах» или ниже установленного минимального размера оплаты труда, а также по иным вопросам.



Звонки будут приниматься по телефону: 2-059-059.

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