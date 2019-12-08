Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

11:15 | 9.12.2019

Ко Дню России в Прикамье возобновят благотворительную акцию «Белый цветок»

В Перми озвучили дату проведения благотворительной акции «Белый цветок». Она пройдет 11-12 июня 2020 года, в День России и день города Перми. Площадкой проведения благотворительной ярмарки станет Соборная площадь. Об этом сообщила председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова в рамках своего визита в Пермь на VI Свято-Елисаветинский форум «Белый Ангел России. Дела милосердия».

«Белый цветок» – это федеральный благотворительный проект. Он включает в себя просветительские мероприятия, а также организацию ярмарки, на которой белые цветы и поделки, сделанные руками пермяков и жителей края, будут обмениваться на пожертвования нуждающимся. Любой желающий сможет поучаствовать в данной акции, принеся на ярмарку свою поделку либо купив там понравившуюся вещь.

«Мы хотим перечислить вырученные в ходе акции средства реабилитационному центру для помощи детей, больных ДЦП, получивших травмы, переболевших туберкулезом. И главное – для их родителей. Потому что крайне важно помогать тем, у кого нет средств и возможностей. Любое волонтерское добровольческое движение – это большое благо. Я вас всех поздравляю и благодарю. И радуюсь возможности сказать добрые слова всем тем людям, которые участвовали в делах милосердия», – отметила Анна Громова. И призвала присоединиться к акции всех жителей Пермского края, а также регионов-соседей.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поблагодарил Анну Громову за поддержку и внимание к региону, реализацию здесь новых проектов и помощь в восстановлении памяти Дома Романовых на пермской земле. Губернатор подчеркнул важность проведения в Прикамье подобных мероприятий.

«Елисаветинские чтения» занимают среди них особое место. Это не только про сохранение памяти, но и про конкретные добрые дела, помощь людям, про отзывчивость – уже в наше время. Каждый год прихожу на площадку «Елисаветинских чтений» и убеждаюсь в важности этого проекта, - отметил Максим Решетников. - «Елисаветинские чтения» помогают понять те вещи, которые пока не вошли еще в учебники. Это рассказы об отношении людей о том, чего сегодня не хватает: о служении, о вере в то, что небольшие добрые дела могут изменить мир вокруг нас, о терпимости и терпении. О том, что чтобы увидеть большие изменения, нужно каждый день терпеливо делать работу, и это не значит, что каждый день будет успех. Благотворительность – это не только финансовая поддержка тем, кто нуждается. Это любые благие дела, которые идут от сердца. Пусть у вас хватает сил, энергии, отзывчивости еще для многих добрых дел в Пермском крае».

Максим Решетников отметил, что знаковым событием в 2019 году для Пермского края стало включение региона в национальный туристический проект «Императорский маршрут». Он играет важную роль в развитии историко-культурного и паломнического туризма.

Губернатор наградил благодарственным письмом игуменью Марию, настоятельницу религиозной организации «Пермский женский Успенский монастырь Пермской епархии РПЦ». Митрополит Мефодий и Анна Громова вручили награды участникам «Чтений».

Также в рамках Свято-Елисаветинского форума прошла церемония награждения. Губернатор Максим Решетников вручил почетную грамоту Пермского края митрополиту Пермскому и Кунгурскому Высокопреосвященнейшему Мефодию «За значительный вклад в развитие духовно-нравственных традиций, активную просветительскую и благотворительную деятельность». Митрополит поблагодарил главу региона за столь высокую оценку работы Пермской епархии.

Основной площадкой VI форума «Белый Ангел России. Дела милосердия» в этом году стал Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь. В работе секций приняли участие педагоги и воспитанники церковно-приходских школ и общеобразовательных учреждений, активная молодежь, добровольцы и волонтеры Пермского края.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:30 | 9.12.2019
Спортсмены из Екатеринбурга завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по дартс

14:19 | 9.12.2019
В Прикамье задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения

13:59 | 9.12.2019
Одному из подозреваемых в убийстве Каторгиной продлили арест

13:58 | 9.12.2019
В Пермском бизнес-инкубаторе научат говорить «нет»

13:54 | 9.12.2019
В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав граждан в сфере оплаты труда

13:47 | 9.12.2019
В Верхней Пышме начали строить «Весёлую карусель»

13:27 | 9.12.2019
На трассе Екатеринбург – Курган на четыре ночи введут реверсивное движение

13:07 | 9.12.2019
Дозвонились: коллекторы парализовали работу школы и лишились лицензии

12:57 | 9.12.2019
Коммунальщики Екатеринбурга продолжают борьбу с гололёдом

12:26 | 9.12.2019
У свердловчан вырос объем банковских вкладов

11:56 | 9.12.2019
Теперь официально: Екатерина Кейльман стала директором ЦПКиО имени Маяковского

11:27 | 9.12.2019
Убийцам Ксении Каторгиной могут продлить арест

11:15 | 9.12.2019
Ко Дню России в Прикамье возобновят благотворительную акцию «Белый цветок»

11:03 | 9.12.2019
В столице Урала легковушка протаранила ограждение, которое пробило её насквозь

10:58 | 9.12.2019
Оттепель в Перми продлится еще несколько дней

10:33 | 9.12.2019
В Екатеринбурге столкнулись две иномарки. Есть пострадавший

10:02 | 9.12.2019
Жители Серова пожаловались на обшарпанные стены в детской поликлинике

09:36 | 9.12.2019
В Екатеринбурге сохранится теплая погода

09:18 | 9.12.2019
В Березовском свора бродячих собак напала на ребенка

08.12.2019

20:11 | 8.12.2019
Волейболистки «Уралочки» обыграли «Енисей» со счетом 3:1

19:42 | 8.12.2019
Не соответствует международным нормам: в Екатеринбурге феминистки провели пикет против «фиктивного закона» о домашнем насилии

19:11 | 8.12.2019
В Екатеринбурге составили рейтинг качества воды по итогам ноября

18:48 | 8.12.2019
«Урал» обыграл «Крылья Советов» на матче в Самаре

17:22 | 8.12.2019
В Первоуральске из-за коммунальной аварии без воды остались 135 многоквартирных домов и шесть социальных объектов

16:14 | 8.12.2019
Уральские кардиохирурги выполнили более 500 операций по восстановлению нормального сердечного ритма в 2019 году

15:42 | 8.12.2019
Родители попросили прикрыть наготу стикерами на выставке картин в Екатеринбурге

15:25 | 8.12.2019
Ученики екатеринбургского лицея завоевали награды Всероссийского форума профориентации

14:54 | 8.12.2019
В Екатеринбурге легковушка угодила под трамвай

13:47 | 8.12.2019
В екатеринбургский бар нагрянул ОМОН с оперативниками

13:14 | 8.12.2019
В Екатеринбурге в Академическом пройдёт рождественский полумарафон

12:18 | 8.12.2019
В Свердловской области изменилось расписание движения электричек

10:52 | 8.12.2019
В Среднеуральске пьяный подросток на рулём «Волги» снёс девять автомобилей

09:59 | 8.12.2019
На Урале сгорело здание с инвентарем юных горнолыжников

09:39 | 8.12.2019
На Урале девушка за рулём легковушки устроила смертельное ДТП

09:27 | 8.12.2019
В Екатеринбурге с шестого этажа выпал человек

03:58 | 8.12.2019
Проект центра фигурного катания Пермского края разработает компания из Санкт-Петербурга





Мы в соцсетях



Архив
«    Декабрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 