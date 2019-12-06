Проект центра фигурного катания Пермского края разработает компания из Санкт-Петербурга

03:58 | 8.12.2019

В Пермском крае определен победитель конкурса на проведение проектно-изыскательских работ на строительство «Регионального центра по фигурному катанию». На участие в конкурсе заявилось 8 организаций. Победителем стало ООО «МОНОЛИТ «М» из Санкт-Петербурга.



В течение 20 дней компания должна предоставить банковскую гарантию, после чего с ней будет заключен контракт. Работы по проектированию должны быть завершены в течение года с даты заключения контракта.



Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Пермского края.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 36,1 млн рублей. Региональный центр по фигурному катанию будет размещен в Перми по адресу: ул. Шпальная, 2. Новый спортивный объект представит собой крытую ледовую арену с трибунами на 280 мест, гимнастическим и тренажерным залами, кабинетами для медиков, персонала, охраны. Общая площадь объекта составит 5-6 тысяч квадратных метров.



Напомним, в Пермском крае ведется активная работа по развитию спортивной инфраструктуры: ремонтируются и строятся новые спортивные объекты, от стадионов до спортплощадок. Это позволит реализовать нацпроект «Демография», утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным. Уровень обеспеченности Прикамья спортивной инфраструктурой составляет 57%. Это выше, чем в среднем по России (50%). Шаговая доступность спортивной инфраструктуры (спортплощадок, катков, манежей) повышает популярность занятий физкультурой среди жителей Прикамья. На сегодня спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимается свыше 900 тыс. жителей Пермского края – более 36% населения региона. В рамках нацпроекта «Демография» планируется довести этот показатель до 55%.

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