Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

03:57 | 8.12.2019

В Перми обсудили вопрос обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования

Заместитель главы администрации Перми Лидия Королева провела заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Перми.

Одним из вопросов повестки стало обсуждение мер по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

По словам начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александра Власова, с 2018 года департаментом совместно с АО «Газпром газораспределение Пермь» и «Учебным центром «Уралгазсервис-Монтаж» проводится информирование пермяков о действующем порядке эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах, а также о порядке заключения и оплаты договоров, правилах безопасного пользования газоиспользующего оборудования в быту.

Разработаны и распространяются листовки, информационные материалы. Организованы информационно-методические занятия с председателями и членами советов управляющих компаний и ТСЖ в многоквартирных домах, ежемесячные бесплатные занятия с представителями управляющих организаций.

Как отметил Александр Власов, совместная работа администрации города Перми и АО «Газпром газораспределение Пермь» показала положительные результаты.

Управляющие организации ежегодно предоставляют в администрации районов паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период. В них ежегодно в обязательном порядке проверяется наличие акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, а также информации о визуальном осмотре внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с подтверждающей отметкой в паспорте. Это необходимая мера по обеспечению безопасного содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

В администрациях районов города продолжается деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах.

В 2019 году рабочими группами, которые созданы в составах КЧС районов, проведено 30 рейдов, проверено 788 жилых помещений многоквартирных домов, проведен инструктаж по вопросу безопасного пользования природным газом в быту более тысячи человек.

Содокладчиком по вопросу стал заместитель главного инженера Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Владимир Стуков. По его словам, в течение этого года Пермским филиалом выполнено техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в 2769 многоквартирных домах, проведен технический осмотр в 113915 квартирах. При этом, как отмечают специалисты, основной проблемой является низкая активность собственников жилых помещений по проведению технических осмотров внутриквартирного газового оборудования.

В ходе плановых осмотров выявляются случаи самовольных подключений газоиспользующего оборудования, после чего информация передается в органы полиции. За данное правонарушение предполагается привлечение к административной ответственности в виде штрафа.

По итогам доклада было принято решение продолжить работу по информированию населения о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования и пользования газом в быту, об ответственности собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах за несоблюдение правил безопасной эксплуатации.

Также важно информировать жителей об условиях и порядке заключения, оплаты договоров о техническом обслуживании и ремонте, незаконных действиях организаций и лиц, предлагающих населению услуги по ремонту и техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, но не имеющих на это права.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

03:58 | 8.12.2019
Проект центра фигурного катания Пермского края разработает компания из Санкт-Петербурга

03:57 | 8.12.2019
В Перми обсудили вопрос обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования

03:56 | 8.12.2019
В Перми объявлен конкурс видеороликов, посвященных 75-летию Победы

03:54 | 8.12.2019
Пермские спасатели помогли шести рыбакам сохранить жизни

07.12.2019

19:23 | 7.12.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл рижское «Динамо» со счётом 5:4

17:02 | 7.12.2019
В Екатеринбурге почтили память жертв разрушительного землетрясения в Армении

16:34 | 7.12.2019
В Екатеринбурге ищут родственников потерявшейся бабушки

15:17 | 7.12.2019
Футбольный клуб «Урал» проведёт заключительный в 2019 году матч

13:17 | 7.12.2019
Ночью на Верх-Исетском рынке в Екатеринбурге сгорел склад стройматериалов

13:15 | 7.12.2019
Автомобиль всмятку: в Екатеринбурге столкнулись две иномарки

11:56 | 7.12.2019
Из Екатеринбурга в Америку. Рой Джонс-младший хочет возить в Америку бойцов РМК

11:19 | 7.12.2019
На Урале ищут пропавшую 15 лет назад женщину

09:48 | 7.12.2019
В страшном ДТП на свердловской трассе погиб водитель КАМАЗа

01:13 | 7.12.2019
В Екатеринбурге иномарка сбила 9-ти летнего мальчика, который не дошел до пешеходного перехода 40 метров

06.12.2019

19:30 | 6.12.2019
В Екатеринбурге ещё один крупный пожар. На этот раз горит школа № 17 на Белинского

комментариев: 1

19:29 | 6.12.2019
В Перми школьные службы примирения приняли участие в образовательном форуме

19:26 | 6.12.2019
Минстрой Прикамья отметил низкие темпы устранения замечаний в проблемном доме для детей-сирот в Добрянке

19:22 | 6.12.2019
В Прикамье за год более 20 тысяч талантливых детей приняли участие в образовательных и концертных программах

19:21 | 6.12.2019
В Екатеринбурге выбрали лучшие музейные проекты года

19:03 | 6.12.2019
На перекрестке Радищева – Гурзуфская в Екатеринбурге горит трехэтажное здание

18:40 | 6.12.2019
В Нижнем Тагиле по поручению губернатора построят старообрядческую церковь

18:36 | 6.12.2019
В Прикамье в рамках нацпроекта открывается первый социальный кинозал

18:31 | 6.12.2019
В новую детскую поликлинику в Свердловском районе Перми поставят УЗИ-аппараты экспертного класса

18:21 | 6.12.2019
В Прикамье разработают механизмы комплексной поддержки НТИ-стартапов

18:17 | 6.12.2019
На всероссийский турнир по греко-римской борьбе в Екатеринбург приехали более трехсот спортсменов

18:02 | 6.12.2019
Екатеринбурженка взяла 12 золотых медалей на Кубке России по плаванию

17:39 | 6.12.2019
В Екатеринбурге затруднено движение из-за ДТП на Московской

17:39 | 6.12.2019
Мэрия Алапаевска дождалась холодов, чтобы потратить деньги из резервного фонда правительства на строительство теплотрассы

комментариев: 1

17:11 | 6.12.2019
В ДТП на дороге соединяющей Ревду с СУМЗ погиб мужчина

17:01 | 6.12.2019
В Екатеринбурге назначен новый директор парка Маяковского

16:32 | 6.12.2019
Прокуратура запросила 9 лет колонии для Марины Мартемьяновой, переехавшей двух девушек в Белоярском

16:06 | 6.12.2019
В Екатеринбурге закроют движение транспорта еще по одной улице

15:47 | 6.12.2019
Дело замглавы свердловского СУ СКР Михаила Бусылко грозит завершением карьеры руководителю прокуратуры области

комментариев: 1

15:35 | 6.12.2019
В столице Урала закроют движение от Космонавтов до Берёзовой

15:15 | 6.12.2019
Бывший командир полка ППСП Екатеринбурга восстановился в должности через суд

комментариев: 5

15:03 | 6.12.2019
Суд Екатеринбурга оставил виновника смертельной аварии на Малышева в СИЗО





Мы в соцсетях



Архив
«    Декабрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 