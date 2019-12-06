Пермь: новости дня
03:57 | 8.12.2019
В Перми обсудили вопрос обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования
Одним из вопросов повестки стало обсуждение мер по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
По словам начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александра Власова, с 2018 года департаментом совместно с АО «Газпром газораспределение Пермь» и «Учебным центром «Уралгазсервис-Монтаж» проводится информирование пермяков о действующем порядке эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах, а также о порядке заключения и оплаты договоров, правилах безопасного пользования газоиспользующего оборудования в быту.
Разработаны и распространяются листовки, информационные материалы. Организованы информационно-методические занятия с председателями и членами советов управляющих компаний и ТСЖ в многоквартирных домах, ежемесячные бесплатные занятия с представителями управляющих организаций.
Как отметил Александр Власов, совместная работа администрации города Перми и АО «Газпром газораспределение Пермь» показала положительные результаты.
Управляющие организации ежегодно предоставляют в администрации районов паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период. В них ежегодно в обязательном порядке проверяется наличие акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, а также информации о визуальном осмотре внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с подтверждающей отметкой в паспорте. Это необходимая мера по обеспечению безопасного содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
В администрациях районов города продолжается деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах.
В 2019 году рабочими группами, которые созданы в составах КЧС районов, проведено 30 рейдов, проверено 788 жилых помещений многоквартирных домов, проведен инструктаж по вопросу безопасного пользования природным газом в быту более тысячи человек.
Содокладчиком по вопросу стал заместитель главного инженера Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Владимир Стуков. По его словам, в течение этого года Пермским филиалом выполнено техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в 2769 многоквартирных домах, проведен технический осмотр в 113915 квартирах. При этом, как отмечают специалисты, основной проблемой является низкая активность собственников жилых помещений по проведению технических осмотров внутриквартирного газового оборудования.
В ходе плановых осмотров выявляются случаи самовольных подключений газоиспользующего оборудования, после чего информация передается в органы полиции. За данное правонарушение предполагается привлечение к административной ответственности в виде штрафа.
По итогам доклада было принято решение продолжить работу по информированию населения о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования и пользования газом в быту, об ответственности собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах за несоблюдение правил безопасной эксплуатации.
Также важно информировать жителей об условиях и порядке заключения, оплаты договоров о техническом обслуживании и ремонте, незаконных действиях организаций и лиц, предлагающих населению услуги по ремонту и техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, но не имеющих на это права.
© «Вечерние ведомости»
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